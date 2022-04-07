Husumetlisini tüfekle vurup, polise teslim oldu

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Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Yusuf Y., tüfekle vurularak yaralandı. Ramazan S. ise tüfeğiyle polis merkezine gidip, teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Ramazan S., yanında taşıdığı tüfekle Yusuf Y.'ye ateş etti. Yaralanan Yusuf Y., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan S. ise suç aleti tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-07 13:21:11



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