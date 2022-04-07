Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığını belirledi. Şüphelileri tespit edip, harekete geçen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-07 13:44:48



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