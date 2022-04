Masa Tenisi Günü Battalgazi’de özel turnuva ile kutlandı

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından ilan edilen “6 Nisan Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü”, Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir turnuvayla kutlandı. Heyecanlı anlara sahne olan turnuvada dereceye girenler, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından ödüllendirildi.

Battalgazi Belediyesi tarafından gençlere spor bilincini aşılamak, sporun her dalını tanıtıp sevdirmek ve Masa Tenisine olan farkındalığı arttırmak amacıyla 6 Nisan Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü’nde özel bir turnuva düzenlendi. Minik Kızlar, Minik Erkekler, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler kategorisinde düzenlenen bu özel turnuva birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olurken, öğrenciler dereceye girmek için hünerlerini sergiledi. Hasan Varol Ortaokulu’nda düzenlenen turnuvaya Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. Öğrenciler ile tek tek yakından ilgilenen Kaymakam Duran ve Başkan Güder, öğrenciler ile karşılıklı olarak masa tenisi müsabakası yapmayı da ihmal etmedi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere Battalgazi Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Minik Kızlar kategorisinde Kevser Oruç birinci, Mina Güzel ikinci, Nehir Durmuş üçüncü olurken, Minik Erkekler kategorisinde Yavuz Alpay birinci, Yusuf Elyusuf ikinci, Burak Efe Karataş ise üçüncü oldu. Küçük Kızlar kategorisinde Kübra Dağdelen birinci, Nisa Nur Ayberk ikinci, Rana Tekin üçüncü olurken, Küçük Erkekler kategorisinde Ahmet Hakan Bayraktar birinci, Arda Can ikinci, Muhammet Ali Ateş ise üçüncü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Geyda Eltubal birinci, Melek Nur Ayberk ikinci, Tuana Elif Demir üçüncü olurken, Yıldız Erkekler kategorisinde Musa Kerim Dinkçi birinci, Ali Seydi Taşkın ikinci ve Macit Alyusuf ise üçüncü olmayı başardı.



“Biri bitmeden diğerinin çalışmasını yapıyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kötü alışkanlıklara prim vermeyen bir nesil yetiştirmek en büyük arzumuzdur. Sporun her türlüsünü sevmenin de ötesinde sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, kendinin ve yeteneğinin farkında olarak kendini geliştiren bir nesil arzusuyla ilçemizde bu tür turnuvalara imza atıyoruz. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz için etkinliğimizin biri bitmeden diğer etkinliğimizin çalışmalarına başlıyoruz. Özellikle öğrencilerimiz derslerinin yanında farklı spor dallarıyla ilgilenmelerini sağlıyoruz, öğrencilerimizi spora teşvik ediyoruz. Turnuva sonunda çeşitli hediyelerimiz olacak ama öğrencilerimiz için gerçek hediye kendilerinin bir spor aktivitesine katılmış, spora gönül vermiş olmalarıdır. Kötü alışkanlıklara prim vermeyen sağlıklı bir nesil bizlerin de onların da en büyük arzularından birisidir. İnşallah bu ve benzeri

organizasyonlarla arzu ettiğimiz nesile ulaşacak hatta içlerinden pek çok başarılı isim yetişmesine vesile olacağız. Hepinize sağlıklı bir ömür ve sporlu bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.



“Güzel bir organizasyona imza atılmış”

Düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “6 Nisan Dünya Masa Tenisi gününde Battalgazi Belediyemiz ve Gençlik Spor Hizmetlerimiz birlikte güzel bir organizasyona imza atmış. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Öğrencilerimiz çok güzel vakit geçiriyorlar. Sporu sevmemiz ve sevdirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimize de başarılar diliyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

