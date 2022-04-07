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Yeşilyurt’ta yollar daha konforlu hale getiriliyor Çınar: “Sütlüce mahallesinin Malatya-Sivas karayoluna bağlantısını tamamlıyoruz”

İHA

Yeşilyurt’ta yollar daha konforlu hale getiriliyor Çınar: “Sütlüce mahallesinin Malatya-Sivas karayoluna bağlantısını tamamlıyoruz”

Sütlüce Mahallesinde gerçekleşen yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sütlüce mahallemiz ile MalatyaSivas Karayolu arasındaki 1,5 km’lik bağlantı yolunu açarak, bu bölgenin araç trafiğini daha güvenli hale getiriyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, verimli tarım arazileri ve doğal güzellikleriyle son dönemlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri Sütlüce Mahallesinin araç ve yaya trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yol yenileme hizmetlerine ağırlık veriyor.
Sütlüce mahallesi ile MalatyaSivas karayolu arasındaki 1,5 km’lik bağlantı yolunu açarak karayolundaki kavşakla birleştiren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede ki ulaşım ağının daha güvenli bir boyuta ulaşmasına katkı sağlıyor.
Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sütlüce mahallesinin merkezle arasındaki bağlantıyı sağlayacak ulaşım aksını, planlı bir çalışmayla daha güçlü hale getirdiklerini söyledi.
Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarına ulaşımı konforlu ve akıcı hale getirmek amacıyla 2022 Yılı Yatırım Programına aldıkları tüm çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Çınar, “ Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizin dört bir tarafında planladığımız yatırımları gerçeğe dönüştürmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son yıllarda pandemi süreci ve doğal afetlerinde etkisiyle birlikte kırsal bölgelerimize vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterince bizlerde bu anlamda ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri belirli bir planlamayla yerine getiriyoruz. Bu bölgelerimizde araç ve yaya trafiğinde her hangi bir sorun yaşanmaması içinde özellikle imar yollarını açma ve genişletme çalışmalarına büyük bir ağırlık veriyoruz. Hemşehrilerimizin gerek evlerine gerekse de bağ ve bahçelerine gidip gelirken sorun yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz, bu anlamda ekiplerimizi seferber ettik. Tüm bölgelerimizde açılması gereken ve ihtiyaç duyulan tüm yollarımızla ilgili daha önce yaptığımız planlamaları, şu anda ekiplerimiz sahada gerçeğe dönüştürüyorlar. Kırsal bölgelerimizin hem merkezle olan bağlantısını hem de çevre mahalleler ve kendi içindeki bağlantı yollarını daha akıcı ve güvenli hale getirmek için dört koldan çalışıyoruz. Bizlerde tüm çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgiler alıyoruz. Bugünde Sütlüce ve Dilek mahallemizin ulaşım ağını daha rahat ve daha konforlu hale getirmek amacıyla devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Dilek/Küllümağa ile Sütlüce Mahallesinin sınırından geçen 1,5 km’lik yolu, Malatya Sivas karayoluna bağlayarak, buradaki trafik akışını daha güvenli hale getirmiş olacağız. Buradaki yolu kullanan hemşehrilerimiz artık daha sağlıklı ve güvenli bir yoldan geçerek MalatyaSivas karayoluna ulaşmış olacaklar. Alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği buradaki yolumuzu en kısa sürede açarak bölgemizin gelişmesine bir katkı daha sunmuş olacağız. Planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleşen bu tür kaliteli ve güçlü yatırımlarımız sayesinde bir yandan araç ve yaya trafiğini daha konforlu hale getirirken diğer taraftan tüm yaşam alanlarımızın değerini artırmaktayız. İlçemizin dört bir tarafına kaliteli ve modern hizmetlerin ulaşması için 7/24 çalışan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli bütün mesai arkadaşlarımızın emeğine sağlık, hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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