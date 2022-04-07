Jandarma Komutanı Altın öğrencilere masal okudu

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Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, öğrencileri ziyaret edip hediyeler verirken, öğrencilere de masal okudu.

Malatya İl Jandarma Komutanı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Battalgazi İlçesi Söğüt İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarete Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da katıldı.

Öğrencilere bebek, oyuncak araba, eşofman takımı, jandarma boyama kitabı ve dergisi takdim edilerek İl Jandarma Komutanı Altın tarafından öğrencilere masal okundu.

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