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Başkan Gürkan, kanalizasyon batı kolektörü çalışmalarını inceledi Gürkan: “Akarsularımızı atıklardan kurtarıyoruz”

İHA

Başkan Gürkan, kanalizasyon batı kolektörü çalışmalarını inceledi Gürkan: “Akarsularımızı atıklardan kurtarıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çevreye önem veren bir Büyükşehiriz. Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışması ile Beylerderesini atıklardan kurtarıyoruz” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı yapım işi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda atık suların akarsulara karışmasını önlemek amacıyla merkez ve kırsalda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı. Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışmalarının arazinin fiziki yapısı nedeniyle zor şartlarda sürdürüldüğünü aktaran Mert, “Önce yol güzergâhı açıyoruz. 8 metre genişliğinde. Ardından hattı döşemeye çalışıyoruz. Kayaları kırarak ilerliyoruz. Kanal Açma Makinesi (Trencher) hat çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Gündüzbey Kapuluk bölgesinden Dilek Mahallesi’ne kadar olan yerlerin kanalizasyonu bu hatta bağlanacak ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisimize deşarjı sağlanacak” dedi.

“Susuz, yolsuz bir yer kalmasın diye talimat verdim”
Batı Kolektörü ve Kanalizasyon hattı çalışmasının önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların yüzde 60’lık kısmının tamamlandığını ve Ekim Ayı sonuna doğru hattın hizmete alınacağını söyledi. Başkan Gürkan, “Göreve geldiğimiz gün verdiğimiz talimat şuydu: “Susuz, Yolsuz” bir yer kalmayacak. Ayrıca; “Akarsulara atıksu karışmayacak” dedik. Bu dünyadaki çevre dengesi, var olan su kaynaklarını ve çevrenin korunması anlamında da yapmak zorunda olduğumuz görevlerdendir. Geçtiğimiz hafta içinde Ankara’da ATO tarafından düzenlenen; ekolojik dengenin korunmasıyla ilgili olan toplantıda temel konu buydu. Akarsulara atıksuların karışmaması için nasıl bir çaba ve çalışma içerisinde olduğumuzun en temel göstergesi Batı Kolektörü ve Kanalizasyon hattı çalışmasıdır” dedi.

“Büyük bir sorumluluğu göze aldık”
Atık suların çevreye verdiği zararların önüne geçmek için Batı Kolektörü çalışmaların başlatıldığının altını çizen Başkan Gürkan, “Şehrin batısındaki bütün atık sular Beylerderesine akıyordu. Bu durumun ekolojik dengeye çevreye verdiği zararı yok etmek için Batı Kolektörü çalışmalarımızı başlattık. Batı kolektörünün geçtiği yer kayalık ve zorlu arazi şartlarına sahip. Kayalar kırılarak 8 metrelik yol yapılıyor ve kayalar eşilerek kanalizasyon boruları yerleştiriliyor. Yapılan bu çalışmalar çok önemli ve zorludur. Her belediyenin bu dönemde bu sorumluluğa girmesi de mümkün değil. Dolayısıyla biz Büyükşehir olarak geldiğimizde yarım olan Doğu Kolektörü kanalizasyon hattını da tamamladık. 36 yerleşim birimini bu Kolektör hattına bağladık. Batı Kolektörü’nde arazi şartları çetin olduğu için kayalar eşilerek, dağlar delinerek, yollar yapılarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında buradaki atıksuların akarsularımıza karışmasını önlemiş olacağız” diye konuştu.

“Dağlar yarıldı, kayalar parçalandı”
Dağlar yarılarak, kayalar parçalanarak çalışmaların devam ettirilmeye çalışıldığını söyleyen Gürkan, “Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı devasa bir projedir. Dağlar yarılarak yollar yapıldı. Kayalar parçalanarak hatlar inşa edildi. Ana hattın yanısıra bağlantılar ile birlikte yaklaşık 80 km bir hat yapılıyor. Şimdiye kadar yapılmamasının sebebi zor şartlar olduğu için. Çalışmalar bu hızla devam ettiği takdirde Ekim ayının sonu gibi bitirilmiş olacak. Gündüzbey’in, Bostanbaşı’nın, Yakınca’nın ve bu bölgedeki yerleşim yerlerinin atık sularının Beylerderesi’ne akmasının önüne geçmiş olacağız. Çevresel anlamda da bir facianın önüne geçmiş oluruz. Ekolojik dengenin korunması noktasında üzerimize düşeni sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Bu dönemde böylesi devasa yatırımın yapılması Malatya açısından çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Pandemi ve depreme rağmen hiç durmadan gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaları yapan mesai arkadaşlarımıza ve MASKİ ekibine teşekkür ediyorum. Zorlu arazi şartlarına rağmen görevi bırakmadan yoğun bir şekilde çalışan yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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