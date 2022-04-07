Malatya’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör devrildi. Kazada bir kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet İli yönetimindeki 31 PE 287 plakalı Massey Ferguson marka traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

Feci kazada hayatını kaybeden Mehmet İli’nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na yaralı eşi ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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