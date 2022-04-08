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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, sahurda öğrenci evine misafir oldu

İHA

Başkan Güder, sahurda öğrenci evine misafir oldu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sahurda öğrenci evine misafir oldu. Mutfağa geçip öğrencilere kendi elleriyle omlet pişiren ve onlarla birlikte sahur yapan Başkan Güder, “Bu omletin içinde öğrencilik yıllarımızdan kalan hatıralar, gençlerimizin muhabbeti ve Ramazanı Şerif'in bereketi var” dedi.
Gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sahurunu üniversite öğrencileri ile birlikte yaptı. İnönü Caddesinde oturan öğrencilerin evine konuk olan Başkan Güder, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Öğrencilere kendi elleri ile hazırladığı omleti sahur menüsü olarak ikram eden Başkan Güder, yaptığı omlet ile öğrencilerden tam puan aldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve renkli anların yaşandığı sahur programında öğrencilik yıllarına da dönen Başkan Güder, daha sonra öğrencilerle hep birlikte sahur yapıp dua etti.

Öğrencilere kendi elleriyle omlet yaptı
Öğrencilere sahurda ne yemek istediklerini soran Başkan Güder, Melemen mi? Omlet mi? sorusuna öğrencilerden omlet cevabını aldı. Kolları sıvayarak mutfağa giren Başkan Güder, öğrencilere lezzetti bir sahur menüsü hazırladı. Sahur menüsünde gençlere kendi elleriyle omlet pişiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten üniversite öğrencisi Mahmut Kılınç, “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir makamda olup ta gençlerin arasında olmak bizleri mutlu etti. Kolları sıvayıp bizlere yumurta kırması da bizler ayrıca sevindirdi. Ellerinden yumurta yemek de nasip oldu. Başkanımızla birlikte unutulmayacak bir sahur yaptık” dedi.
Muhammet Güven isimli öğrenci ise “Başkanımızın sahurda misafirimiz oldu ve kendi elleriyle bizlere yumurta hazırladı. Allah başkanımızdan razı olsun. Eskiden bir belediye başkanı öğrenci evine gelecek ve birlikte sahur yapacak deselerdi inanmazdık. Bugünleri gördüğümüze şükürler olsun. Bu mübarek gün ve gecede sahuru bizle yaptığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Soframıza ortak oldukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ramazan paylaşmak ve anlamaktır”
Öğrencilerle birlikte keyifli bir sahur gerçekleştiren Başkan Güder, “Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan paylaşmak ve anlamaktır. Bugün sahurumuzu üniversiteli genç kardeşlerimiz ile birlikte yapıyoruz. Her açıdan güzel ve bereketli bu gecede misafirperverlikleri için öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Büyük mutluluk duyduğum bu sahurda biran öğrencilik yıllarıma döndüm. Omleti yapmak bizden, sofrayı hazırlamak sizden dedik. Bu omletin içinde öğrencilik yıllarımızdan kalan hatıralar, gençlerimizin muhabbeti ve Ramazanı Şerif'in bereketi var. Hepiniz pırıl pırıl gençlerseniz. Sizler Türkiye’nin aydınlık yarınlarısınız. Geleceğimizsiniz. Aldığımız bu emaneti baş üstünde tutarak, bir gün sizlere emanet edeceğiz. Gençlerimizden tek arzumuz bu emaneti korumaları ve ilelebet ileriye taşımalarıdır. Tüm öğrencilerimizin Ramazanı şerifini tebrik ediyor, derslerinde başarılar diliyorum” dedi.

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