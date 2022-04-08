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Başkan Çınar, Dilek sakinleriyle bir araya geldi Çınar: “Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için önemlidir”

İHA

Başkan Çınar, Dilek sakinleriyle bir araya geldi Çınar: “Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için önemlidir”

“Mahalle Meclisleri’ projesi çerçevesinde Dilek Mahalle sakinleriyle bir araya gelip istişare eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin en büyük mahallelerinden olan Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt’un değişimi ve dönüşümü açısından çok önemlidir” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa başlatılan ve toplumun tüm kesimlerinin talep ve önerilerinin bir bütün haline getirilip çözüm yollarının geliştirilmesini hedefleyen ‘Mahalle Meclisleri’ Projesi çerçevesinde Dilek Mahallesinde gerçekleşen programlara katıldı.
Dilek mahallesinde bir ailenin evine misafir olup burada aile fertleriyle birlikte iftarını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnafları tek tek dolaşıp talep ve isteklerini dinledi. Mahalle sakinleriyle yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çınar, teravih namazından sonra vatandaşlarla park alanında bir araya gelip, istişarede bulundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı mahallede ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, istişare toplantısının verimli geçtiğini, el birliğiyle Dilek’e daha güzel yatırımların gelmesini sağlayacaklarını söyledi.
Dilek mahallesinin talep ve isteklerinin ele alındığı toplantıya katılan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, vatandaşların Ramazan Ayını tebrik ettikten sonra yaptığı konuşmada, “Dilek’li hemşehrilerimizle güzel bir Ramazan akşamında bizleri buluşturan Cenabı Allah’a hamd ediyorum. Bereketliyle, bolluğuyla, sükunetiyle ve huzuruyla mübarek Ramazan Şerif’i hep birlikte huzur içerisinde idrak ediyoruz. Her akşam bir mahallemizde vatandaşlarımızla buluşup, güzel ve verimli sohbetler yapıyoruz. Bugünde Dilek’li hemşehrilerimizin misafiri olduk. Bu tür buluşmaların temel gayesi hemşehrilerimizin tavsiyelerini ve önerilerini dinlemek, taleplerini öğrenmek ve çözüm yollarını hep birlikte konuşmaktır. Bu tür programları organize eden Yeşilyurt Belediyesine ve Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Dilek mahalle sakinleriyle güzel bir Ramazan akşamında bir araya gelmekten, hemhal olmaktan ve sohbet edip dertleşmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçenin 82 mahallesine eşit ve güzel hizmetler ulaştırdıklarını ifade eden Çınar, Dilek mahallesinin yaşam standartını yükselten modern ve kalıcı yatırımlarda bulunduklarını dile getirdi.
Dilek mahallesinde ki birlik ve beraberliğin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “ Verimli tarım arazileri, çalışkan insanları ve güzel atmosferiyle Yeşilyurt’umuzun en güzel bölgelerinden olan Dilek Mahallemizde, mübarek Ramazan Ayının huzuru ve güzelliğini burada yaşayan kıymetli hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa yürüttüğümüz “Mahalle Meclisleri’ projemiz çerçevesinde Dilek mahallesinde bir ailemizin iftarına misafir olduk, esnaflarımızla ve hemşehrilerimizle konuştuk, büyüklerimizi ziyaret ettik, onların tavsiyelerini öğrenme fırsatına ulaştık. Hemşehrilerimizle hep birlikte kıldığımız teravih namazının ardından güzel bir bahar akşamında 7’den 70’e Dilek’in güzel ve misafirperver insanlarıyla sohbet ettik, konuştuk. Bizleri güzel bir ortamda ağırlayan düşüncelerini ve fikirlerini bizimle paylaşan Dilek’in gönlü ve yüreği tertemiz sakinlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yeşilyurt’u bir bütün halinde geliştirip, büyüttüklerini vurgulayan Çınar, “ Üzerinden üç yıl geçen seçimlerden bugüne kadar Yeşilyurtlu'lara yapmayı taahhüt ettiğimiz 45 projemizi tamamladık, buna ilaveten 32 yeni projeyle birlikte toplamda 77 dev yatırımımızla Yeşilyurt’umuzun hem bugününe hem de yarınlarına hizmet ediyoruz. 2019 Yılındaki seçimlerden bugüne kadar Yeşilyurt’umuzun her yönden kalkınması ve gelişmesi için ekibimizle birlikte sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar siz değerli hemşehrilerimiz için çalışıyor, koşturuyoruz. Fiziksel yatırımlardan sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalara, tarihi kimliğin korunmasından çevre yatırımlarına, sosyal yardım hizmetlerinden temizlik hizmetlerine kadar bütün alanlarda çalışan bir belediyeyiz. Kentimizin ve ilçemizin en güzide yerleşim yerlerinden olan Dilek mahallemizin gerek alt ve üst yapı yatırımları gerekse de sosyal, kültürel, sanatsal ve temizlik alanlarında en güzel yatırımlara kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için büyük önem arz etmektedir. Belediye olarak bu güzel mahallemizin mevcut güzelliğini korumak adına yenileme çalışmaları yaparken diğer taraftan bölgenin ihtiyaç duyduğu tüm yenilikçi ve konforlu yatırımları teker teker hizmete sunuyoruz. Bölgemizin sosyal dokusuna değer katacak, vatandaşlarımızın gündelik hayatlarını rahatlatacak hizmetlere öncelik tanıyoruz. Pandemi ve depremden dolayı son dönemlerde en fazla tercih edilen mahallelerimizin başında gelen Dilek’te bağ ve bahçe işleri yoğunlaştı, müstakil evler arttı, konut sayısı çoğaldı. Bizlerde bu değişimi ve gelişimi ön plana alarak burada yaşayan hemşehrilerimizin daha ferah, daha güzel ve daha mutlu bir hayat sürmesi için yatırımlarımızı artırdık. Belediyemize iletilen tüm talepleri belirli bir planlama halinde gerçeğe dönüştüreceğiz. Diğer kurumları ilgilendiren talepleri de hemen ileteceğiz ve çözüme kavuşması için takipçisi olacağız. Hep birlikte el ele verip Dilek’e ve Yeşilyurt’a daha güzel ve daha özel yatırımların gelmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.
İstişare toplantısında söz alan Dilek mahalle sakinleri talep ve önerilerini Çınar ve diğer katılımcılarla paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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