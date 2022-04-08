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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi

İHA

Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi

Malatya’da başına küt bir cisimle vurularak yaralanan genç polis alarma geçirdi.
Olay, 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alsancak Caddesi üzerindeki ikametine gelen 22 yaşındaki H.B. Rabia Parkı’nda tanımadığı bir kişinin havalı tabanca ile baş kısmında kendini yaraladığını belirterek ailesinden yardım istedi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı genç bölgeye çağrılan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde gencin baş kısmında meydana gelen yaralanmanın ateşli silah neticesi değil küt bir cisim ile gerçekleştirildiği belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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