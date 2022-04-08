Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Yeşilyurt ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin baskında FÖTE üyesi olduğu belirlenen bir kişi kıskıvrak yakalandıç

Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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