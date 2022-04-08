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AK Parti MKYK üyesi Tüfenkci'nin sunduğu yasa teklifi kabul edildi Tüfenkci : "Muhtar maaşları asgari ücretin altında kalmayacak"

İHA

AK Parti MKYK üyesi Tüfenkci'nin sunduğu yasa teklifi kabul edildi Tüfenkci : "Muhtar maaşları asgari ücretin altında kalmayacak"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kendi imzasıyla sunulan ve kabul edilen yasa ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu içerisinde, insanı önceleyen maddeler getirdik" dedi.
Tüfenkci, TBMM'de 'Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Kanununda Değişiklik Yapılması' hakkında bir konuşma yaptı.
Yapılan değişiklikle vatandaşların yaşadığı hak mahrumiyetlerinin önüne geçmek istediklerini belirten Tüfenkci, "Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılması hususunda benim de imza sahibi olduğum, 84 arkadaşımızın imza koyduğu yasa teklifini huzurlarınıza getirmiş olduk ve görüşüyoruz.
Esasında, baktığımız zaman, bu torba kanunumuz, vatandaşlarımızın bazı konulara ilişkin yaşayabilecekleri hak mahrumiyetinin önüne geçilmesi, ödeme kolaylığının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarımızın muhtelif konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu kanuni ve teknik düzenlemeleri içermektedir.
Şimdiye kadar muhalefetteki konuşan arkadaşlarımıza baktığımızda, maddeler ve tümü üzerinde konuşurken gerçekten maddelerin özünden çok kendi söylemlerini dile getirdiler. Hatta bazı arkadaşlar çok daha ileri giderek bu torba yasanın birilerini korumak için getirildiğini söylediler, bazı arkadaşlar sosyal medyayı yasaklayacağımızı iddia ettiler, kimileri hazine arazilerini talan ettiğimizi söylediler. Oysa biz "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturu içerisinde insanı önceleyen maddeleri getirdik. Hazine arazilerini gündeme getirirken orayı kullanan çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerde destek görmesini arzuladık, ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramamasını istedik" dedi.

"Halkımızı ve milletimizi korumak dışında bir amacımız olamaz"
Bu yasaları halkı ve milleti korumak için getirdiklerini kaydeden Tüfenkci, "Bu yasaları getirirken halkımızı ve milletimizi korumak dışında bir amacımız olamaz. Milletin iradesi dışında da bir iradeden bugüne kadar emir almadık. Örneğin, tasarruf finansman şirketlerinin halkı mağdur etmemeleri yönündeki düzenlememiz gerekli kriterleri sağlamayan şirketlerdeki tasarruf sahiplerinin mağduriyetini gidermelerine yönelik düzenlemeler içeriyor. Yine, finans sektörünün kurumlar vergisini yüzde 25'e çıkarıyoruz. Katma değer vergisinde yapılan değişikliklerle özellikle yabancılara satılan konutlardaki istinada bir yılı üç yıla çıkarıyoruz. Yine, etkin pişmanlık hükümlerini getirerek özellikle bu alanda birtakım iyileştirmeler getiriyoruz ve etkin pişmanlık müessesini vergi suçlarında da getiriyoruz. Yine, zincirleme suç çerçevesinde vergi cezalarını da gündeme getiriyoruz.
Yine, özellikle doğrudan temine yönelik Millî Eğitimde yapılan taşıma ihalelerinde ve yemek ihalelerinde, özellikle müteahhitlerin bu anlamda ihale alan firmaların mağduriyetlerini gidermelerine yönelik düzenlemeler yapıyoruz ama bazı arkadaşlarımız bunu da "yandaş" diye nitelendiriyor, gerçekten üzülüyoruz ve milletin takdirine bırakıyoruz.
Yine, 2/B taşınmazlarının ve hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresinin uzatılması yönünde düzenleme getiriyoruz. Böylelikle, vatandaşta oluşan mağduriyetlerin giderilmesini sağlıyoruz. Burada da özellikle, 2/B arazilerinden faydalanacak olan da dezavantajlı gruptaki vatandaşlarımızdır tamamen vatandaşlarımızın yoksa burada hazinenin çok büyük kazançlarının da olmayacağı aşikârdır" ifadelerini kullandı.

"Muhtar maaşları asgari ücretin altında kalmayacak"
Tüfenkci, muhtarlara bir müjde de vererek, yasa ile birlikte muhtar maaşlarında düzenleme yapılacağını ifade etti. Tüfenkci, "Muhtarlara, özellikle, net asgari ücret altında ödenek verilmemesi noktasında düzenleme getiriyoruz ve muhtarlarımızın görevlerini rahat yapmalarını sağlamış oluyoruz. Yine, kamu personelimizin geçici görevlendirilmelerine ilişkin konaklama bedellerindeki artışlarının karşılanabilmesine olanak getirmiş oluyoruz. Bu ve buna benzer, vatandaşın lehine birçok düzenlemenin olduğu bu torba yasa teklifinin, özellikle, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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