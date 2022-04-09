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Battalgazi’de 7’den 70’e ilgi gören konferans

İHA

Battalgazi’de 7’den 70’e ilgi gören konferans

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen “7’den 70’e Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz” konferansı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Battalgazi Belediyesi tarafından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde sağlıklı beslenme, egzersiz ve yaşam boyu sporun önemine dikkat çekmek amacıyla özel bir konferans programı düzenlendi.
Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen Dr. Öğretim üyesi Çiğdem Bozkır ve Dr. Öğretim üyesi Ramazan Bayer’in konuşmacı olarak katıldığı 7’den 70’e Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz adlı konferans ilgi yoğun oldu. Sağlıklı beslenme ve egzersiz önerilerinin verildiği konferansa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaklaşık 1 saat 25 dakika süren konferansa katılan katılımcılara önemli tavsiyelerde de bulundu.
İnsanın en kıymetli servetlerinden birinin sağlık olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Bugün ilçemizde güzel bir konferansa imza atıyoruz. Yoğun katılımın sağlandığı konferansta değerli hocalarımız bizlere bilgiler aktaracak. Bu bilgilere geçmeden önce sağlığımız ile ilgili birkaç şey tavsiyede bulunmak isterim. Sağlık önemli bir konudur. Yaşadığımız şu dünyada Rabbimiz bizlere sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetlerin en önemlilerinden biride sağlığımızdır. Dinimiz, sağlıklı hayat üzerinde önemle durur, insanın en kıymetli servetlerinden birinin sıhhat olduğunu vurgular. Peygamber(sav): “Beş gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz” diye saydığı beş şeyden biri de “hastalanmadan önce sağlığın kıymetini biliniz” şeklindedir. Sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerek. İnsan hastalanmadan sağlığının kıymetini bilmelidir. Yaşamımızı ve fiziksel aktivitelerimizi sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapmak çok önemli iki konudur. Çünkü bu iki şeyi alışkanlık haline getirdiğimizde hem fiziksel sağlığımızı hem de zihinsel sağlığımızı desteklemiş ve korumuş oluruz. Dikkat çekmek istediğim konuların başında hareketsiz yaşam gelmektedir. Hareketsiz yaşam, tüm dünyada giderek artan bir boyuta ulaşmıştır. Hareketsiz yaşamın neden olduğu bedensel, ruhsal hastalık ve sorunların kaygı verici düzeylerde olduğu otoriteler tarafından kabul edilmektedir. Hareketsiz yaşamın çözümü fiziksel aktiviteler ve egzersizlerdir. Fiziksel aktivite birçok hastalık için hem önleyici, hem de iyileştirici etkilere sahiptir. Sağlığımızın kıymetini hastalanmadan bilmeli, hastalığa davetiye çıkarıcı her türlü davranıştan uzak durmalıyız” dedi.
Düzenlenen özel konferans ardından gerçekleştirilen kura çekimi ile katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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