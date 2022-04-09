Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci

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Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol kız takımı, namağlup olarak tamamladığı grup birinciliğinden sonra Playoff karşılaşmalarında ise 1.Lig’e yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Hentbol 2.Ligi G Grubu’nda mücadele eden ve grubu na mağlup olarak tamamlayan Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı Sinop’ta katıldığı ve 5 gün süren play off müsabakaları sonunda 1.Lig’e yükselmeyi başardı.

Antrenör Yeliz Fırat yönetiminde grubu namağlup birinci olarak bitirip play off müsabakaları sonunda 1.Lig’e yükselmeyi başaran Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol kız takımı Malatya’ya döndüğünde çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirilecek.

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