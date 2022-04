Başkan Akın’dan üretim vurgusu

Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaptığı konuşmada, üretimin önemine temas ederek, “Biz her platformda söylüyoruz. Üretmemiz lazım. Üretene sahip çıkmamız lazım” dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından basın mensuplarına birlik binasında iftar verildi.

İftardan önce bir konuşma yapan Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, ”Yaklaşık 2 yıldır iftarlara bir araya gelemiyorduk. Covid19 ‘dan dolayı çok şükür vaka sayıları düştü. Bu gün yine bir aradayız. Basın mensuplarına bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü her zaman yetiştiricilerin yanında oldular” ifadelerini kullandı.

Üretimin önemine temas eden Akın, “Biz her platformda söylüyoruz. Üretmemiz lazım. Üretene sahip çıkmamız lazım. Eğer ihracat eden bir ülke olmak istiyorsak kesinlikle tarlada izimizin olması lazım. Üretene de mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Yıllardır söylüyoruz ve anlatıyoruz üretime sahip çıkmalıyız ve desteklemeliyiz. Bugün bakıyoruz bazı kurum temsilcileri çıkıp üretim seferberliği başlatalım diyorlar. Biz 10 yıldır bunu söylüyoruz. Üretim seferberliğini daha önce başlatmamız gerekiyordu. Çünkü gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Gıdaya da suyumuza da sahip çıkacağız” diye konuştu.

