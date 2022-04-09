Polis birimleri faaliyetleri açılan stantlarla tanıtıldı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Malatya Park AVM’de emniyet bünyesinde yer alan birimlerin faaliyetlerini anlatan stant açılışı yapıldı.

Malatya Park AVM’de Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan birimlerin faaliyetlerinin tanıtıldığı stant ve araç sergisinin açılış törenine, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, emniyet personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “ Bütün polis teşkilatımızın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için göstermiş olduğu gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bütün polislere sağlık esenlikler diliyoruz. Hayatını yitirmiş şehit olmuş bütün polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık esenlik diliyorum. Bütün emniyet mensuplarımızı günün kutluyorum” dedi.

Emniyet mensuplarının sağlamış oldukları güvenlik için teşekkür eden AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “ Yaklaşık 2 asırlık 177’nci kuruluş yıl dönümde Polis Haftasında bütün emniyette görev yapan kolluk görevlilerimizi kutluyorum. Sağlamış oldukları asayiş için güvenlik için Türkiye’yi huzurlu bir ülke haline getiren bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizim nazar boncuklarımız. Her yerde gülen yüzleriyle milletimize hizmet ediyorlar” diye konuştu.

Etkinlikte, polis köpeği tarafından yapılan gösteri de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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