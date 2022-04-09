Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de hissedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de hissedildi

İHA

Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de hissedildi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Deprem anında korku ve paniğe kapılan vatandaşlar kendilerine dışarıya attı. Depremi hisseden Esra Kurşun, depremi hissetmekle tedirginlik yaşadıklarını ve daha sonra kendilerini dışarıya attıkları belirterek, "Önce baya bir tedirgin olduk ama daha sonrasında hızlı bir şekilde kendimizi dışarı attık. Heyecana bağlı baya bir korku yaşadık. Bir an önce kendimizi dışarı attık” dedi.
Salih Güler, sarsıntının diğer sarsıntılardan daha şiddetli olduğunu ifade ederek, "İçerdeydik bir anda hafif sallantı oldu. Daha önceki sallantılardan biraz daha şiddetliydi. Ya Çelikhan ya da Pütürge diye düşündük. Askıda olan araç gereçler sallandı. Kendimizi dışarı attık. Şiddetin biraz büyük olduğunu fark ettik” şeklinde konuştu.
Ömer Lütfü Büker ise, "Arkadaşla birlikte oturuyorduk. Hafif bir sarsıntı oldu. Daha sonra büyük sarsıntı olunca dışarı çıktık. Korku verdi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı
YEREL HABERLER Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
Pütürge’de 5.2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
YEREL HABERLER Pütürge’de 5.2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre ...
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Polis birimleri faaliyetleri açılan stantlarla tanıtıldı
YEREL HABERLER Polis birimleri faaliyetleri açılan stantlarla ...
Kayısı çiçeklerinin görsel şölenine ilgi
YEREL HABERLER Kayısı çiçeklerinin görsel şölenine ilgi
Malatya’da iki bürokrat değişikliği
YEREL HABERLER Malatya’da iki bürokrat değişikliği
Başkan Akın’dan üretim vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan üretim vurgusu
Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci
YEREL HABERLER Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig ...
Battalgazi’de 7’den 70’e ilgi gören konferans
YEREL HABERLER Battalgazi’de 7’den 70’e ilgi gören konferans
Yeşil kampüste yeşillik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yeşil kampüste yeşillik çalışmaları sürüyor
Başkan Kazgan şehit aileleri ile iftar yaptı
YEREL HABERLER Başkan Kazgan şehit aileleri ile iftar yaptı
AK Parti MKYK üyesi Tüfenkci'nin sunduğu yasa teklifi kabul edildi Tüfenkci : "Muhtar maaşları asgari ücretin altında kalmayacak"
YEREL HABERLER AK Parti MKYK üyesi Tüfenkci'nin sunduğu yasa teklifi ...
Avrupa şampiyonu Işık'ın hedefi dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu Işık'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Malatya’da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Malatya’da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Minibüsçü ve servisçi esnafına mazot farkı müjdesi
YEREL HABERLER Minibüsçü ve servisçi esnafına mazot farkı müjdesi
Dehşet anlarını anlattı Genç kızın intihara teşebbüs ettiği anlara tanıklık eden görevli o anları anlattı
YEREL HABERLER Dehşet anlarını anlattı Genç kızın intihara teşebbüs ...
Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı
YEREL HABERLER Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini ...
Başkan Gürkan, inşaatı devam eden yemek ve ekmek fabrikalarını gezdi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, inşaatı devam eden yemek ve ekmek ...
Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi
Başkan Çınar, Dilek sakinleriyle bir araya geldi Çınar: “Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için önemlidir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Dilek sakinleriyle bir araya ...
Başkan Güder, sahurda öğrenci evine misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Güder, sahurda öğrenci evine misafir oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.