Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (5)

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DEPREMDE OLUŞAN TOZ BULUTU KAMERADA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Deprem anında çekilen görüntülerde, dağlık alanda kalkan toz bulutu yer aldı.

27 ARTÇI SARSINTI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sonrası 3 saat içinde 1.0 ile 4.1 büyüklüğü arasında 27 artçı sarsıntı kaydedildi. (DHA)Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-09 20:39:06



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