Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sıddık Selçuk, emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Türk Polis Teşkilatı’nın devletin bekası ve vatandaşların güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Dağdeviren, ''Şehitlerimizin kanları ile suladıkları bu kutsal vatan topraklarında ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşen sorumluluğumuzun farkındayız. Herkes iyi bilmelidir ki sorumlu olduğumuz bu görevi idrak ederek vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşaması için çalışmalarımızı büyük bir kararlıkla özveriyle yerine getirmekten onur duymaktayız'' dedi.

Görevlerini kararlıkla sürdürdüklerini kaydeden Dağdeviren, ''Teşkilatımız devletimizin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü vatandaşlarımızın can ve mal, namusunu korumak gibi önemli ve hassas görevleri ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak anayasa ve demokratik hukuk kuralları doğrultusunda milletin iradesine sımsıkı sahip çıkarak özverili ve cansiperane anlayışla görevini sürdürmektedir. Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, halkımızın can ve mal emniyetini temin etmek uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden teslim aldığımız bu kutsal görev bayrağını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek görev şuuru ile her şartta yılmadan ve yorulmadan daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağımızdan emin olunuz” diye konuştu

