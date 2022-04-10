Başkan Gürkan, millet kütüphanesi otoparkında incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya’ya kapalı otoparklarla birlikte sığınak ve kriz merkezleri de kazandırıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kaba inşaat çalışmaları devam eden Millet Kütüphanesi altındaki otopark kısmında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya merkezde var olan otopark sorununun ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde Millet Bahçesi içerisindeki kapalı otopark tamamlanarak hizmete sunuldu. Bölgede ayrıca Millet Kütüphanesi ile Kent Meydanı altında yapılacak olan otoparklarla bölgenin otopark ihtiyacı karşılanmış olacak.

Malatya merkezde var olan otopark sorununun çözümü noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Malatya’ya kazandıracağımız Kütüphanenin altında iki katlı olarak inşa etmiş olduğumuz kapalı otopark alanında incelemelerde bulunuyoruz. Bu otoparkımız aynı zamanda Malatya’nın sığınağı olarak da düşünülebilir. Malatya’da göreve geldiğimizde Malatya’da hakikaten acil durumlarda vatandaşımızın sığınak ve kriz merkezinin oluşturulacağı bir yer yoktu. Önceki dönemlerde Battalgazi Belediyesinin altını sığınık, otopark ve kriz merkezi yaptık. Ayrıca Millet Bahçesinin bulunduğu yere de yine kriz merkezi ve otopark olgusunu tamamladık. Şu anda da Millet Kütüphanesinin altında da yine otopark, kriz merkezi ve sığınak olacak şekilde çalışmalar yapılmakta. Diğer çalışmamız ise Kent Meydanının olduğu yerde yapılacak. Şehre yer altı otoparkları yaparken aynı zamanda yer altı sığınakları ve üst kısımlarını da toplanma merkezleri olarak dizayn ediyoruz. Bu çalışmalarımızın Malatya’mıza ve Malatya insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Şehrimizin çok güzel bir yerinde konsept olarak çok güzel bir kütüphane yapılıyor. Kütüphaneye gelen insanlarımız otoparkta asansörle kütüphaneye giderek istediği bölümde, istediği alanda rahat çalışma koşulları içerisinde kütüphane hizmetlerinden yararlanacaklar. Kütüphanemiz iç hacim olarak Türkiye’nin en büyük iç hacimli kütüphanesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tescilinde bize verilen ifadede Türkiye’deki en büyük kütüphanedir. Biz Türkiye’de ilkleri yapıyoruz derken bunu yadırgayanlar oluyor. Söylemlerimiz doğru bunun altını özellikle çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.