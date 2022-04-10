Tüfenkci, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Tecde Yardımlaşma Derneğinde düzenlenen programda konuşan Tüfenkci, “Her mahallemizin muhtarları insanlarla birebir ilişkileri ile adeta kamu kurumları siyasilerle bir köprü vazifesi görüyorlar. En fazla sitem edilen de maalesef sizlersiniz. Dolayısıyla biz sizleri hep yol arkadaşı olarak gördük. Sizlerle beraber yol yürüme noktasında da hep gayret gösterdik. Sizler bizlere kapınızı açtınız bizler de sizlere kapımızı açtık. Bu necip millete ve Malatyalı hemşehrilerimize hizmet etme noktasında hep beraber gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce muhtarlarımıza yönelik vermiş olduğu müjdeyi birinci imza sahibi olarak bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdik ve yasallaştırdık. Bundan sonra muhtar maaşları asla asgari ücretin altında olmayacak. Üstünde olacak ama altında olmayacak. Muhtarlarımızın hem itibarı hem kimliği hak ettiği yöne doğru gidiyor" dedi.



"Bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor"

Küresel düzeyde bir ekonomik krizin yaşandığının altını çizen Tüfenkci, "Bütün dünya ekonomik dalgalanmalarla mücadele ediyor. Bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor, gıda fiyatlarıyla, enerji fiyatlarıyla mücadele ediyor. Bunun Türkiye’deki yansımalarını da hep beraber yaşıyoruz. Bunun fırsatçıları var, bunu kötü niyetle kullananlar var, bunu istismar edenler var. Türkiye daha kötüye gitsin diye ekonomik dalgalanmaların üzerinden rant peşinde koşanlar var. Kim ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle bu milletin bu oyunları bozacağına inanıyoruz. Bu millet Türkiye’nin birliğini beraberliğini bozacak oyunlara asla müsaade etmez. Fiyat üzerinden oyunlarla Kazakistan’ı devirmeye çalışıyorlar bu oyunu defalarca yaptılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi milletimizi asla enflasyona ezdiremeyeceğiz. Alım gücünü de en kısa sürede yükselteceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyoruz bunları atlatacağız. Önemli olan hizmetin durmaması.

Daha geçtiğimiz gün çevre yolunun 26 kilometresini ulaşıma açtık. İnşallah 2023’ün başında da ikinci etabını açmış olacağız. Havaalanı inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah orayı da 2023’ün başında bitirip Malatyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Battalgazi Devlet Hastanesini yakında hizmete açıyoruz. Onkoloji hastanemiz bitti sağlıkta Malatya’yı Türkiye’de ilk 10’nun içine soktuk. Eğitimde ise şu anda inşaatı devam eden 80’e yakın okul var. Üretim önemli, biz yeni ekonomik modelle beraber özellikle üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak ve cari açığı azaltmak noktasında gayret gösteriyoruz. UkranyaRusya savaşı inşallah kısa sürede biter bunun yansımlarını da yaşıyoruz ama bu yansımaların uzun süreli olmayacağına inanıyoruz. Doğal gazın metre küpü geçen yıl bu zamanlar 40 dolardı, şu anda bin 500 dolarlarda ve biz hükümet olarak doğal gazın yüzde yetmiş beşini süspanse etmemize rağmen vatandaşlarımıza yansımaları negatif anlamda olabiliyor. Ama inanın bunun yüzde yetmiş beşini hükümet finanse etmese şu anda doğal gazı 5 katı ya da 4 katı daha yüksekten tüketmiş olacaktık. Biz dünyada bir dalgalanmanın içerisinden geçerken bunun Türkiye'ye yansımalarını en aza indirmek istiyoruz. Bu noktada alacağımız gayretler, ortaya koyacağımız çabaların inşallah yaz aylarında da meyvesini görmüş olacağız" diye konuştu.

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