Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Yeni Malatyaspor’un rakip yarı sahada geliştirdiği atakta topu alan Mustafa’nın ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Okan iki hamlede kontrol edebildi.

15. dakikada Hafez’in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa yükselen Gameli’nin kafa vuruşunda top üst direkten az farkla auta çıktı.

23. dakikada Chiquinho’nun sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Ertaç’ın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği top Traore’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 01

42. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Campi’nin ortasıyla topla buluşan Dicko’nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

44. dakikada sol kanattan Diabate’nin yerden pasında ceza sahası içinde Suleymanov’un dokunduğu top az farkla auta çıktı.

45. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko’nun pasıyla topu önüne alan Mustafa’nın sağ ayağıyla çektiği sert şu üst direğe çarparak kale çizgisinin üzerine düştü.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, Osman Gökhan Bilir xx, Cemil Tunç xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Philip x, Campi xx, Kenan x, Karim Hafez x, Azubuike x, Mustafa xx, Jospin x, Donsah x, Dicko xx, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Y. Ulaş, Barış, Muhammed, Atakan, U. Taniş, M. Ünal, Mert Miraç, B. Yaman

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Perez xx, Hayrullah xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Dibate xx, Chiquinho xx, Flavio xx, Suleymanov xx, Umut xx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Muhammed, Sergen, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Serginho, Emre, Balde

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Traore (dk. 23) (Giresunspor)

Sarı kart: Jospin (Y. Malatyaspor)

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