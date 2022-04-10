Malatya Diş Hekimleri Odası'nda İnanmaz başkan seçildi

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Malatya Diş hekimleri Odası 18. Olağan Genel Kurulu sonrasında başkanlığa Miraçhan İnanmaz seçildi.

Diş Hekimleri Odası binasında tek listeyle gidilen genel kurul ve seçimi sonucunda Miraç İnanmaz başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu ise Gökhan Öztürk, Özgür Erdoğan, Murat Canbek, Ozan Orun, Mikail Yanık, Mehmet Ün ve Bilal Turgut Hilal’dan oluştu.

Diş Hekimleri Odası Malatya Şube Başkanlığına seçilen Miraçhan İnanmaz yaptığı açıklamada, “Yeni dönemin hayırlar getirmesini diliyorum. Tek liste olarak seçimlere gidildi. Genel kurula katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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