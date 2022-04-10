Kaynarca Sosyal Tesisleri törenle hizmete girdi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 2019 Yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan Kaynarca Sosyal Tesisleri ve Park Alanı, yoğun ilgi altında gerçekleşen açılış töreniyle kapılarını vatandaşlara açtı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın seçim döneminde Kaynarca mahalle sakinlerinin talebi üzerine vaatleri arasında yer verdiği ‘Kaynarca Sosyal Tesisleri ve Park Alanı’ projesi de gerçeğe dönüştü. Kaynarca Mahallesi Fadıl Baba Caminin yan tarafındaki alanda yapımı tamamlanan ‘Kaynarca Sosyal Tesisleri ve Park Alanı’nda, bir adet sosyal tesis, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, spor aletleri, kamelyalar, oturma alanları ve otopark yer alıyor. İç ve dış mimarisinin yanı sıra 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden sosyal mekânları, yeşil alanları ve aydınlatmalarıyla Kaynarca mahallesinin sosyal yaşam seviyesinin yükselmesine büyük bir katkı sunacak olan ‘Kaynarca Sosyal Tesisleri ve Park Alanı’, yoğun ilgi altında gerçekleşen açılış töreniyle hizmete sunuldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış töreni ve iftar programına, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, BBP Yeşilyurt İlçe Başkanı Şinasi Yılmaz, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Alperen Ocakları İl Başkanı Yalçın Arıcak, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Mahalle Muhtarları, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış törenine gösterilen yoğun ilginin kendilerini onurlandırdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim döneminde Kaynarca mahallesine sözünü verdikleri ‘Kaynarca Sosyal Tesisleri ve Park Alanı’ vaadini yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un geleceğine güzel ve modern bir eser daha emanet ettiklerini vurgulayan Çınar, “ Kaynarca Sosyal Tesisimiz ve Park Alanımız öncelikle Kaynarca’mıza, burada yaşayan hemşehrilerimize ve Yeşilyurt’umuza hâyırlı uğurlu olsun.Açılış törenimize ve iftar programımıza katılan tüm misafirlerimizi güzel bir Ramazan akşamında, ilçemizin en güzel bölgelerinden Kaynarca’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız ” şeklinde konuştu.

Kaynarca’nın var olan güzelliklerini ön plana çıkartacak güçlü ve modern bir yatırımı bölgeye kazandırmaktan onur duyduklarını dile getiren Çınar, “ 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimleri sırasında mahallemize yaptığımız ziyaret sırasında mahalle muhtarımız ve hemşehrilerimiz bizlerden sosyal tesis ve park alanı talep etmişlerdi, bizlerde ekibimizle yaptığımız saha incelemelerinde Fadıl Baba Camimizin yan tarafındaki bu alana sosyal tesis ve park yapacağımızın sözünü vermiştik. Bugüne kadar hemşehrilerimize ne söz verdiysek onu yerine getirdik. Malatya’da son dönemlerdeki dev yatırımlar sayesinde çevre yolunun altı ve üstü kavramı tarihe karıştı. Belediye olarak bu bölgelerimizin yaşam standardını yükseltmek adına yol yenileme, sokak sağlıklaştırma, spor tesisleri, yeni park alanları, sosyal konutlar ve kültür merkezlerimizi teker teker hizmete sunuyoruz. Modern ve konforlu yatırımlarımızı artırdıkça bu bölgelerimizin cazibesi hızla artıp, yeni siteler ve işyerleri açılmaya başladı. Kaynarca Sosyal Tesis ve Park vaadimizi de tamamlayarak, burada yaşayan kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Böylesine özel ve güzel bir tesisin açılışını mübarek Ramazan Ayında yapmakta ayrıca bizleri mutlu etmektedir. Kaliteli, modern ve nitelikli alanlara sahip sosyal tesisimiz ve park alanımız, tüm vatandaşlarımıza hitap edecek dinamik ve aktif mekanlara sahiptir. Sosyal tesisimiz, 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik temel dini bilgilerin verildiği Erdem Okulumuz, basketbol sahamız, çocuk oyun alanlarımız, spor aletlerimiz, kamelyalarımız, oturma alanlarımız ve otoparkımızla birlikte buraya yeni ve özel bir yaşam alanı kazandırmış olduk. Kaynarca’lı hemşehrilerimizin ve buraya kent dışından gelecek olan misafirlerimizin rahat, güzel ve sakin bir ortamda dinlenip, yemeğini yiyebileceği, çayını içebileceği her yönüyle konforlu ve modern bir projeyi bölgemize kazandırmış olduk. Güler yüzlü, misafirperver ve çalışkan hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşadığı Kaynarca’mız bu ve benzeri tüm yatırımlarımızla hızla gelişip, daha da güzelleşecektir. Bugün ki açılış törenimiz ve iftar programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Projelerimizin ve yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Projemizin temelinin atıldığı ilk günden bugüne kadar inşaat çalışmalarında alın teri döken, emek sarf eden, gece gündüz demeden çalışan bütün mesai arkadaşlarımıza ve yüklenici firma yetkililerine teşekkür ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık. Kaynarca Sosyal Tesis ve Parkımız bir kez daha hâyırlı uğurlu olsun'' diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin bölgeye değer katan güzel bir yatırımı hizmete aldığını ifade eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, “ Ramazan ayının güzel bir akşamında Kaynarca’lı hemşehrilerimizle güzel bir açılışta bir araya geldik. Cenabı Allah bu güzel muhabbet ortamının devamını hepimize nasip eylesin. Yeşilyurt Belediyemiz hizmetlerine her gün bir yenisini daha ekliyor, Kaynarca’mızda güzel bir eserin hizmete sunulmasını sevincini yaşıyoruz. Hâyırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, programa katılanların Ramazan Ayını tebrik ettikten sonra, Kaynarca Sosyal Tesis ve Park Alanının Malatya ve Yeşilyurt’a hâyırlı olmasını temenni etti.

Yeşilyurt Belediyesinin açılışları ve etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise “ Kaynarca’da ki bu birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Hâyırlı, bereketli ve güzel bir ay içerisindeyiz, bu etkinliklerde Ramazan Ayının tüm güzelliğinin ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Bölgeye değer katacak olan güzel bir tesisin açılışında hemşehrilerimizle aynı sofra etrafında buluşarak oruçlarımızı açıyoruz. Yeşilyurt Belediyemize ve Başkanımıza bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu tür yatırımlar Kaynarca’mızın ve bu bölgemizin daha hızla gelişmesine vesile olacaktır” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, Yeşilyurt Belediyesini güzel yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini ifade ederken, “ Malatya’mızın güzel ve şirin mahallelerinden Kaynarca’ya kazandırılan sosyal tesis ve park projesinin yanı sıra kurulan iftar sofrasında hemşehrilerimizle bizleri buluşturduğu için Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Ayını tebrik ediyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

Kaynarca’nın çok güzel bir yatırıma kavuştuğuna dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “ Kaynarca’da gerçekten çok güzel bir ortam var, bütün hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Ayını tebrik ediyorum. Yaklaşık yedi ay önce Kaynarca’yı ziyaret ettiğimizde yapım aşamasında olan bu tesisimizin tamamlanıp hizmete sunulması bizleri sevindirmektedir. Çok güzel ve şık bir eseri bu güzel mahallemize kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ve ekiplerinin ellerine, emeklerine sağlık, Kaynarca mahallemize hâyırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Hasan Nacar tarafından okunan duanın ardından Kaynarca Sosyal Tesisleri ve Park Alanının açılış kurdelâsı, protokol üyeleri tarafından kesildi.

Melekbaba Özgürtepe Cami İmamı Bilal Çelik tarafından okunan Kuranı Kerim Tilaveti ve okunan ezanın ardından kurulan sofralarda yerlerini alan tüm katılımcılar, iftarlarını yaptılar.

Renkli ve heyecan dolu anların yaşandığı etkinliğin sonunda çocuklara özel olarak Nasrettin Hoca, Keloğlan, HacivatKaragöz ve Kukla gösterileri sahnelendi.

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