Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig´in 32'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Böylelikle Yeni Malatyaspor, matematiksel olarak Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

KELEŞ: KAZANMAK İSTİYORDUK, KAZANDIK

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Yeni Malatyaspor'un matematiksel olarak küme düştüğünü, geçmiş olsun dileyerek, "İnşallah güçlü bir camia en yakın zamanda tekrar lige gelirler. Kazanmak istiyorduk bugün kötü oynayarak kazandık, rakibime bu kadar çok pozisyon vermememiz gerekiyordu. Kırılma anları vardı, 2-0 öne geçseydik, rakibin direncini kırabilirdik ama onu yakalayamadık, pozisyonlar verdik, biz bu kadar pozisyon veren bir takım değiliz. Oyun olarak çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama kazanılan 3 puan bizim için çok değerli. Ama bu zor günlere rağmen oyuncularımız fedakârlıklar yaparak bugünlere kadar geldiler. 39 puan yaptık onlara güveniyorum ligde kalıcı olma hedefimiz vardı inşallah. Önümüzde Beşiktaş maçı var, ona hazırlanacağız, orada da iyi bir sonuç alırsak biz de matematiksel olarak biz de rahatlamak istiyoruz. Ligin son haftalarına kadar matematiksel olarak garantileyene kadar devam edecek. Biz kredimizi çok kullanmak istemiyoruz daha da artırmak istiyoruz. Biz de zor oyuncu kaybediyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ama ona rağmen oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapıyor bizi mahcup etmediler bu zamana kadar inşallah lig sonunda da mahcup etmeyecekler" dedi.

ARSLAN: GELDİĞİMİZDEN BERİ 5 OYUNCU GİTTİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, kendi sahalarında kaybetmek istemedikleri bir maç olduğunu belirterek, "İlk korner gol oldu ve daha dikkatli davranabilirdik sonra çok fiziksel olarak karşılık vermeye başladık birkaç pozisyon var. Direkten dönen pozisyon var en azından beraberliği yakalayabilirdik. Tabi ki alternatif anlamda eksiklerin olması da bizi sadece kulübede genç oyuncular var, hamle şansımız yok, bazı mevkilerde oyuncumuz olmadığı için. Geldiğimizden beri 5 oyuncu gitti, Dong, Mehdi, Sadık, Mounir, Haddadi gitti. Bir takım için kolay değil tabi bu. Matematiksel olarak düştünüz ne diyorsunuz diyorlar. Düşeceğiniz aşağı yukarı belliydi, bizde diyoruz ki bu çocuklarla birlikte takımın küme düşmesi değil de Malatyaspor'un uzun vadede yaşaması için buradayız, onun mücadelesini veriyoruz. Şu an oluşan tabloda sahaya çıkabiliyoruz, 11 kişi sahaya çıkıyorsak kendimizi şanslı görüyoruz, bu kolay değil hem psikolojik olarak hem de teknik olarak. Sadece teknik direktörlük yapmıyoruz burada, tesislerde hem psikolojik olarak da çocukları elimizde tutma adına biraz daha baba gibi abi gibi davranmaya çalışıyoruz. Malatya´nın geleceği açısından mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Ama şehrin da dinamikler vardır, Malatyasporu sahipsiz bırakmayacaklardır, şuan bir boşluk var ama inşallah bu boşluk da kısa sürede dolar. Fiziksel olarak değil de mental olarak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü 2-3 futbolcu daha var gidebilir. Yani biz işin fiziksel tarafı değil de işin psikolojisi tarafındayız. Çok fazla kiralık oyuncu var. Çok genç oyuncu var, Ben Malatyaspor'un ligden düştü ama gelecek olarak futbolcu havuzu konusunda geleceği karanlık değil. İçeride de gidecek oyuncuları durdurabilirsek seneye bir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam ederiz. Biz oluruz başkası olur ama müdahale acil yapılması lazım, hasta komaya girerse dönüşü zor olur. Ben karar almadım düşünmüyorum, futbolcular bizi terk etmeyi düşünmedikçe bende onları terk etmeyeceğim. Tüm personelle kader birliği yaptım. Bunu duygusal olarak değil gerçek olarak söylüyorum. Malatyaspor'u sahada temsil etme derdindeyiz çok zor maçlar oynayacağız Galatasaray Konya, Alanya bizim çok üst segmentteki takımlar. Burada çocukların tek başına sırtlayacağı bir şey değil, biraz daha destek lazım. En azından psikolojik olarak ama 4-5 oyuncu daha gider sahaya çıkacak oyuncu kalmazsa bizim de teknik direktör olarak yapacağımız şeyler sınırlı" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Keleş'in açıklamaları

Cihat Arslan'ın açıklamaları

