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Yeşilyurt’ta Ramazan ayı etkinliklerine yoğun ilgi Çınar: “Ramazan akşamları Yeşilyurt’ta bir başka güzel”

İHA

Yeşilyurt’ta Ramazan ayı etkinliklerine yoğun ilgi Çınar: “Ramazan akşamları Yeşilyurt’ta bir başka güzel”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşil Spor Komplekslerinin işbirliğiyle 8 Nisan’da başlayıp 1 Mayıs’a kadar devam edecek olan Ramazan Ayı Etkinliklerine 7’den 70’e tüm vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
Çilesiz Mahallesinde hizmete sunulan Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı, Ramazan Akşamlarında vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği merkez haline dönüştü.
Ramazan Ayının manevi atmosferinin tam manasıyla yaşanması, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının daha da güçlendirilmesi amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında iftar sonrasında başlayan Ramazan Ayı Etkinlikleri ve kurulan alış veriş çadırlarına 7’den 70’e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Eski Ramazan Ayı geleneklerini yaşatıp, bugünden geleceğe taşımak adına düzenlenen ilahi ve tasavvuf dinletileri, orta oyun gösterileri, kum sanatı gösterileri, sihirbazlık ve HacivatKaragöz gösterileri renkli ve keyif dolu anların yaşanmasına neden oluyor.
İllüzyon gösterileri ile yarışmalara büyük ilgi gösterip keyifli anlar yaşayan çocuklar, alan içerisinde kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenip Ramazan akşamlarının tadını çıkartıyorlar.
Çocuklar bir yandan sosyal ve kültürel etkinlikler içerisinde zamanlarını keyifli bir şekilde geçirirken, büyükler ise Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı içi ve dışında kurulan alış veriş noktalarından Ramazan ayı alış verişlerini yapıyorlar.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Bursa Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt ile mahalle muhtarları da düzenlenen keyif dolu etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldiler.
Ramazan Ayının manevi atmosferine yakışacak güzel etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ramazan Ayının coşkusu ve heyecanını tüm Yeşilyurt’lularla birlikte doyasıya yaşadıklarını söyledi.
Ramazan Ayı etkinliklerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşil Spor Kompleksleriyle ortaklaşa düzenlediğimiz Ramazan Ayı etkinliklerimizde 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla birlikte iftar sonrasında bir araya gelmenin huzuru, mutluluğu ve güzelliğini yaşıyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferinin ilçemizin dört bir tarafında yaşanması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında 8 Nisan’da başlayıp 1 Mayıs’a kadar devam edecek olan Ramazan Ayı etkinliklerimize büyük ilgi gösteren vatandaşlarımızla birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerimizi büyük bir coşku ile gerçekleştiriyoruz. Her gün kalabalık artıyor, burası Ramazan akşamlarının en fazla ilgi gören noktası haline dönüştü. Bir yandan eski Ramazan Ayı geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz orta oyun gösterilerimiz, ilahi ve tasavvuf dinletilerimiz diğer taraftan kurulan alış veriş noktalarında esnaflarımız ürünlerini vatandaşlarımıza sunuyorlar. Girişimci kadınlarımız evlerinde hazırladıkları yöresel yemekleri, eşyaları ve aksesuarları buradaki temiz ve düzenli ortamda satışını yaparak ev bütçelerine katkı sunuyorlar. Ramazan Ayını burada dolu dolu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımızın mutlu olmaları, yüzleri gülmeleri her şeyden değerlidir. Onlar mutlu ise bizler daha çok mutluyuz, her şey onlar içindir. Her ne yapıyorsak onların bir tebessümünü görebilmek için yapıyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerimize bekliyorum” şeklinde konuştu.
Sahneye çocuklarla birlikte çıkan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Ayını en kalbi duygularımla kutluyorum. Rabbim tüm evlatlarımızı bizlere bağışlasın, bu çocuklarımızın mutluluğunu sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah bolluk, bereket ve huzur ayı olan Ramazan Ayında birliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu ve mutluluğumuzu artırsın inşallah, hep birlikte sağlık içerisinde bayrama kavuştursun. Yoğun ilgi gören Ramazan Ayı etkinliklerinde burada olmaktan, bu atmosferi yaşamaktan ziyadesiyle memnun oldum, çok güzel bir ortam var, ilgi ve katılım çok iyi” diye konuştu.
İftar sonrası başlayan etkinlikler saat 23.00’a kadar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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