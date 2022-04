Battalgazi’ye dev sahil projesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Hasırcılar Park ve Sahil Projesi alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kişi başı düzenlenmiş yeşil alan miktarının giderek arttığı Battalgazi’de hayata geçirdiği Hasırcılar Park ve Sahil Projesi ile yeni bir ayrıcalıklı yaşam alanı daha oluşturuyor. Hasırcılar bölgesindeki 55 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek olan ve 44 bin metrekare yeşil alan, 7 bin metrekare otopark, Sosyal tesisler su seyir alanları, Tematik gün batımı ve fotoğraf çekim alanı ile Piknik alanlarının olacağı projenin çalışmaları Battalgazi Belediyesi tarafından hızla sürdürülürken, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberindeki heyet ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu.

Battalgazi güzel yarınlara hazırlanıyor

25 milyonu aşması beklenen projenin çalışmaları hakkında Başkan Güder’den bilgiler alan Milletvekili Çalık, kültür ve tarih turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Battalgazi’nin eşsiz turizm değerini de ortaya çıkaracak projenin ilçenin kaderini başta aşağı değiştireceğini belirtti. Bölgede sürdürülebilir bir turizm destinasyonunun oluşturulmasının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda doğayla iç içe ve doğa dostu bir alanın Başkan Güder tarafından Battalgazi’de oluşturulduğuna dikkat çeken Milletvekili Çalık, ilçede ilk olma özelliği taşıyan projenin takdire şayan olduğunu belirterek, barajdan yeteri kadar istifade edemeyen Malatya için çok büyük bir adım atıldığına da dikkat çekti. Projeye tam not veren Milletvekili Çalık, 2019 yılından bu yana ilçede vizyonel değişimi başlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.



“Hizmet kitabı yeniden yazılıyor”

Battalgazi’de hizmet kitabının yeniden yazıldığını dile getiren Hasırcılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Güllü, “Öncelikle hayata geçirilen bu güzel proje için şahsım ve mahalle sakinlerim adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemize geciken bir projeydi. Başkanımız ile muhteşem proje ortaya çıkıyor. İlçede hizmet kitabı yeniden yazılıyor. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın gözdesi olacak”

Battalgazi’de iz bırakılan çalışmalara imza atıldığını aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Hasırcılar bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Muhtarımızın dediği gibi gecikilmiş bir proje. Geç oldu ama inşallah güç olmayacak. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in hayata geçireceği proje ile vatandaşlarımız baraj ile buluşacak. Proje tamamlandığında insanların gözde ve uğrak mekanı haline geleceğinden hiç şüphem yoktur. Battalgazi’ye hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.



“Battalgazimizi turizm cennetine çeviriyoruz”

Battalgazi'ye hizmet ve yatırımda bugüne kadar vakit kaybetmediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hasırcılar bölgemizde beyaz saray olarak tabir edilen yerde yenilikçi ve doğa dostu anlayışı ile hayata geçireceğimiz Hasırcılar Park ve Sahil projesi ile ilçemize bir prestij proje daha kazandırıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızın Malatya ziyaretinde vekillerimiz ile projemizi kendisine sunmuştuk ve vatandaşlarımızı baraj ile buluşturmak istediğimizi belirtmiştik. Bakanımız, Malatyalıların böyle bir talebi varsa bu talebi yerine getirme noktasında her daim desteklerinin olacağını söyledi. Bizlerde zaman kaybetmeden projenin startını ilçemizde verdik. Vatandaşlarımızı uzun süredir hasretini çektiği baraj ile buluşturuyoruz. Güzel bir projeyi ilçemize kazandırıyoruz. Bu ilçemiz adına sevindirici bir durum. Bizim vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Battalgazi’mizin yarınlarını çok daha güzel yapmak için vatandaşlarımıza söz vermiştik. Sözümüzü tuttuğumuzu her geçen gün hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle ortaya koyuyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Malatya’nın kalbi konumunda olan ve şehre nefes aldıracak olan yeşil bir alan daha ilçemize kazandırılmış olacak. Battalgazimizi turizm cennetine çeviriyoruz. Battalgazi’mizi daha çok tercih edilen ilçeler arasına koymak için 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya ve Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



“Battalgazimize hayırlı ve uğurlu olsun”

Malatya için büyük adım atıldığını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Öncelikle Osman Güder başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Battalgazi’de güzel bir projenin daha startı verilmiş. Gerçekten takdire şayan projelerle bu kadim ilçenin çehresi yeniden değiştiriliyor. İlçemiz her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor. Bununda sebebi Osman Güder başkanımızın Battalgazi bölgesini ve sorunları çok iyi biliyor olmasından geliyor. Hasırcılar bölgesindeyiz ve proje tamamlandıktan sonra tüm vatandaşlarımız burada güzel vakit geçirecek. Mavi ve doğa ile iç içe olacaklar. Bu proje bu bölgeye yapılan önemli bir yatırım. Bu yatırım belediyenin kendi öz kaynaklarından yapılan yatırım. Malatya olarak barajdan yeteri kadar istifade etmiyoruz. Bu proje ile bu istifadenin ilk adımı başkanımız atmış oldu. Başkanımızı tebrik ediyorum. Malatyalı hemşerilerimize baraj gölünün kenarında yeşili bol, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, parkların ve sosyal tesislerde olduğu rahat nefes alabildikleri bir yere gelebildikleri zaman projenin önemini o zaman fark edecekler. İnsanlar çevre illere gitmektense artık Battalgazi’ye gelecekler, gönüllerince huzur içerisinde zaman geçirecekler. Bu dev projemizin Malatyamıza ve Battalgazimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Öte yandan Çalık, Hasırcılar inceleme gezisinin ardından Battalgazi Belediyesi tarafından Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde oluşturulan özel sera alanında incelemelerde bulundu.

