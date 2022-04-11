Başkan Kazgan vatandaşlarla bir araya geldi

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan Küçükkürne Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve isteklerini dinleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ilçeye bağlı Küçükkürne Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan ve bölge sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kazgan vatandaşlarla iftar yaptı.

İftar programı sonrasında vatandaşları dinleyen Başkan Kazgan, bölgede geçtiğimiz aylarda başlatılan kilit taş parke çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini belirterek, “ Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizin tamamını yerine getireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın“ dedi.

Küçükkürne Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan ise Akçadağ Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek, “Bugün Akçadağ Belediye Başkanımızı iftar programında ağırladık sağ olsunlar bizleri kırmaya programımıza katılım sağladılar. Değerli başkanımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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