Down sendromlu çocuklar, gönüllü çevre müfettişi oldu Başkan Çınar: “Down sendromlu çocuklarımızın sıfır atık hassasiyeti takdire şayan”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geri dönüşüm malzemelerinden farklı obje ve aksesuarlar yaparak doğanın korunması noktasında örnek bir davranış sergileyen down sendromlu çocukları Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde ağırlayarak, gönüllü çevre müfettişi belgesi verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında faaliyete geçen Gülen Yüzler Cafe’de istihdam edilerek sosyal hayatları daha renkli hale gelen down sendromlu çocuklar, doğanın ve çevrenin korunması noktasında örnek bir çalışmayı başarıyla hayata geçirdiler.

Gelecek nesillere temiz, düzenli ve sağlıklı bir gelecek sunulması noktasında duyarlı ve hassas bir yaklaşım sergileyen down sendromlu çocuklar, aile fertleri ve öğretmenlerinin destekleriyle atık malzemelerden kalemlik, tablo, takı ve dönüşüm ağaçları yaparak, çevre ve doğanın korunması noktasında toplumsal bir farkındalık oluşturdular.

Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ise, geri dönüşümün önemi üzerine takdir edilecek bir çalışmayı hayata geçiren down sendromlu çocukları, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde misafir ettiler. Yeşilyurt Belediyesinin çevre yatırımları hakkında bilgiler edinen down sendromlu çocukların atık malzemelerden yaptıkları geri dönüşüm ürünleri de ziyaret sırasında özel bir alanda sergilendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da ziyaret sırasında çocukları yalnız bırakmayarak, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan birbirinden özel ve değerli ele emeği göz nuru çalışmaları inceledi.

Atık malzemelerden yapılan obje ve aksesuarları yakından inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bütün çocukları tebrik ettikten sonra, Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından özel olarak hazırlatılan Gönüllü Çevre Müfettişi Belgelerini teker teker çocuklara takdim etti.

Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Başkanı Nursel Vardı, Yeşilyurt Belediyesinin özel çocuklara yönelik desteklerini her zaman takdirle karşıladıklarını ifade ederek, “Özel çocuklarımız geri dönüşüm malzemelerinden çok güzel objeler ve aksesuarlar yaptılar. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın daveti üzerine Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisine geldik, çocuklarımız buradaki hizmetleri gördüler, yaptıkları güzel çalışmaları sergilediler, çok mutlu oldular. Belediye Başkanımızda bu güzel evlatlarımıza gönüllü çevre müfettişi belgesi verdiler, hem bu anlamlı belgeden dolayı hem de bu güzel günü onlara yaşattığı için Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.2016 yılında kurulan bir dernek olarak, Yeşilyurt Belediyesinden hep destek gördük, bize kapılarınızı asla kapatmadınız, hep yanımızda oldunuz, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Doğa ve çevrenin korunması noktasında örnek bir çalışmayı hayata geçiren down sendromlu çocukları ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimizin bugün çok özel ve değerli misafirleri var. Toplumsal hayatımızın en güzel renklerinden olan, sevgileri sonsuz, saf ve gerçek olan çok özel evlatlarımızı misafir etmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Onlarla bir arada olmak, onların sevincine ortak olmak, güzel anlar yaşamak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Geri dönüşüm malzemelerinden birbirinden özel ve değerli objeler ve aksesuarlar yapan bu özel evlatlarımızın sıfır atık konusundaki duyarlı yaklaşımlarını takdirle karşılıyoruz. Çevre hizmetlerine büyük yatırımlar yapan yerel bir yönetim olarak ta, bu özel evlatlarımıza gönüllü çevre müfettişi belgelerini takdim ettik. Artık onlar bizim tüm hizmet alanlarımızda gönüllü olarak çevre hizmetlerini denetleyebilecekler, eksiklik varsa bize söyleyecekler, bizlerde tüm taleplerini hemen yerine getireceğiz. Hepimiz biliyoruz ki doğa ve çevrenin korunması doğadaki tüm canlıların sağlığı için yapılabilecek en önemli şeydir. Geri dönüşümle kazanılabilecek atıkların değerlendirilmesiyle çöp miktarı azalacak, çevre ve doğa kirlenmeyecek, atık maddelerin tekrar kullanımı ile ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır. Böylesine hassas ve özel bir konuda toplumsal farkındalık oluşturan tüm özel evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum, başarılı ve güzel bir hayat temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra down sendromlu çocuklara Çınar tarafından Gönüllü Çevre Müfettişi Belgeleri ile hediye paketleri takdim edildi.

