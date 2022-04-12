Malatya’da servis ücretlerine düzenleme

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar ile okul servis ücretlerinde ve sanayi personel taşımacılığı yapan servis ücretlerinde düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, mazot fiyatlarındaki yüksek artışlardan ve araç giderlerindeki artışlardan dolayı fiyat artışına gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti. İnce, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan karara göre okul servis ücretlerinde yeni fiyat tarifesi, 05kilometre arası fiyatımız 370 TL, 510 kilometre arasında olan taşımalarımızda 400 TL, 1020km arası olan öğrenci taşımalarımızın 415 TL olarak 2022’ye 27 sayılı UKOME kararıyla resmiyet kazanmıştır” dedi.

İnce, organize sanayine çalışan personel taşımacılığı yapan servisçi esnaflarının da mazot artışlarından dolayı fiyat artışına gitmek durumda kaldıklarını belirtti. İnce, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan karara göre yeni fiyat tarifesi, “ Organize sanayisine çalışan personel taşımacılığı yapan servisçi esnaflarımızın da mazot artışından dolayı zarar ettikleri ve onlara da yeniden bir fiyat düzenlemesine gittik. Ortalama yüzde 25 bir fiyat artışı yaptık. Organize sanayi bölgesi ve diğer personel taşımacılığında minibüs tarzı araçlarımızda 1017 koltuk arası 15 km olan mesafelerde 315 TL, 1825 koltuk arası 15km olan mesafelerde 375 TL, otobüs tarzı araçlarda 2635 koltuk 440 TL, 36 koltuk ve üzeri 500TL olarak UKOME kurulu kararınca onay almıştır ve 15km aşan mesafelerde ise her kilometre başı 5TL artış yapılması olarak karar alınmıştır” ifadelerini kullandı.

İnce, alınan kararların uygulanmadığı takdirde oda olarak durumun takipçisi olacaklarını ifade ederek, ''Özellikle organize sanayi fabrikalarına ve servis firmalarına sesleniyorum, bu alınan resmi kararın uygulanmasını, uygulanmadığı takdirde ise oda olarak bunun takipçisi olacağımızı ve esnaflarımızı ucuz fiyata çalıştırarak, esnaflarımızın zor döneminde, esnaflarımızı mağdur etmeye çalışan gerek fabrikalar gerek servis şirketleri kim olursa olsun karşısında Minibüs ve Servisçiler Odasını bulacağından hiç şüphe olmasın. Esnaflarımızın da alının UKOME kararına mutlaka uymalarını ve bu fiyatların altında çalışmamalarını rica ediyorum” diye konuştu.

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