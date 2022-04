Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Gürkan, tellal pazarı alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Doğru ve emin adımlarla Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte halk arasında eski tellal pazarı diye bilenen alanda incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan daha sonra da Tellal Pazarının taşındığı eski Doğu Garajı alanında da incelemelerde bulunarak, esnaflarla sohbet edip açıklamalarda bulundu.

Eski Tellal Pazarı alanında yapılan inceleme gezisi sırasında alanın artık mevcut ihtiyaçlara cevap vermediğini ifade eden Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleri ve istişareleri sonucu Tellal Pazarı kaldırıldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. Çünkü Malatya’nın 50 yıllık görüntü olarak Malatya’ya yakışmayan bir yer kaldırıldı. Sağ olsun neşteri Büyükşehir Belediye Başkanımız vurdu ” dedi.



“Malatya’ya hizmet etme yolunda gayret göstereceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “ Adliye Binamız ve Vergi Dairemizin yanında, tabiri caizse şehrimizin tam ortasında Tellal Pazarı olarak nitelendirilen yer, uzun zamandan itibaren metruk bir halde faaliyet gösteriyordu. Pazar sakinleri ve sahipleri hoş olmayan bir görüntü ve hoş olmayan bir iş yeri içerisinde hizmet vermekteydi. Bu hizmette görüntü anlamında etrafta olumsuz bir görüntü ve olumsuz bir algı oluşturuyordu. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi Tellal Pazarının kaldırılmasıyla ilgili her dönem mütemadiyen belediye başkanlarına gidilmesine rağmen bir türlü netice alınamadı. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmada iş yerlerinin outlet mağazası şekline dönüştürülmesi ve kendilerine uygun fiziki bir mekânda yapılması noktasında Doğu Garajı diye tabir ettiğimiz alanı başka faaliyet gösterecek esnaflarımızla birlikte tahsis ettik. Oranın outlet mağazası şeklinde olmasını sağladığımız gibi metruk yapının da ortadan kaldırılması sağlanmış oldu” diye konuştu.



“Başkanımızın girişimleriyle çirkin görüntü ortadan kaldırıldı”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de yaptığı açıklamada, “ Yıllardır Malatyalı hemşerilerimiz, bölge sakinleri Tellal Pazarının kaldırılması noktasında çok çeşitli mercilerde talepleri oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerekli girişimleri ve uzlaşmayı sağlayarak çirkin görüntüyü ortadan kaldırdılar. İnşallah alanda bölgeye uygun mekân oluşturulur. Tellal Pazarının sadece yerinin kaldırılması değil, pazarda esnaflık yapan vatandaşlarımızın da daha uygun ve kendilerine yakışır mekânlara tahliyesi noktasında gerekli adımlar atıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum “ şeklinde konuştu.



Açık AVM’yi ziyaret

Bu arada, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci daha sonra yeni yeri eski Doğu Garajına taşınan açık AVM’yi ziyaret ederek, esnaflarla sohbet ettiler.

Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci ile birlikte Yeni Tellal Pazarı alanında incelemelerde bulunan Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her şeyin en iyisini yapacağını belirterek yapılan çalışmadan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti.



“Tarımsal faaliyetlerde misafirlerimizi yeni yerimizde ağırlayacağız”

Ziraat Odalarına, Yeni Tellal Pazarının da bulunduğu alışveriş merkezinde yer tahsis edildiği için Başkan Gürkan’a teşekkür eden Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, “ Malatya’mızın şehr’ül eminine Malatya’mızda yapmış olduğu, bilhassa tarım alanında yapmış olduğu projelerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız dünya kayısı merkezini kuruyor. Lisanslı depo, buğday arasası ve Şehit Fevzi Mahallemize kazandırılan avm niteliğindeki hizmetleri görüyoruz. Şehr’ül eminimizin atmış olduğu her adımda kendisini takdir ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yeni Tellal Pazarında bulunan binamızda ziraat odalarına yer tahsisi yapacak. Biz, ziraat odaları olarak 7 ili temsil ediyoruz. Amasya’dan Tunceli’ye kadar Malatya’mızın ziraat odalarına bağlıdır. Biz tahsis edilecek olan yeri bölge başkanlığı olarak kullanacağız. Fuarlarda, tarımsal faaliyetlerde misafirlerimizi yeni yerimizde toplayacağız” dedi.



“24 saat kontrolün olduğu bir alışveriş merkezi olacak”

Yeni Tellal Pazarının bulunduğu alışveriş merkezinde açıklama yapan Başkan Gürkan, “ Eski Tellal Pazarındaki esnaflarımızın çalıştıkları fiziki yapı ve koşullar hem kendileri açısından, hem toplum sağlığı açısından hem de görsellik açısından olumsuz bir görüntü ortaya koyuyordu. Eski Tellal Pazarındaki esnaf arkadaşlarımızı yeni yerlerinde açık AVM diye tabir ettiğimiz ve outlet mağazalarının olduğu, güzel iş yerlerinin olduğu, çevre düzeni ve kontrolüyle Şehit Fevzi Mahallemize yakışır bir şekilde 24 saat giriş ve çıkışın kontrollü olduğu bir alışveriş merkezi haline getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca alanda Ziraat Odalarının ve Şehit Fevzi Sosyal Yardımlaşma Derneğinin olduğu, ayrıca muhtarımızın talep ettiği Esenlik mağazamızın ve manavların da olduğu hakikaten alanımız güzide bir mekân haline gelecektir. Şehit Fevzi Mahallemizde yaşayan ve ikamet eden hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu süreci baltalamak isteyen, güzelliği itibarsız hale getirmek isteyen insanları görüyorum. Malatya huzur şehridir. Malatya hizmetlerin fazlasını alması gereken ve mazisine layık istikbale hazırlanması gereken bir şehirdir. Biz, şehr’ül emin olarak şehrimizin huzuru, güveni, temizliği, tertibi, düzeni ve alışveriş merkezlerinin de hakikaten vatandaşın lehine olan mantık içerisinde ticari merkez oluşması noktasında yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu konuda değerli hemşerilerimizin göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum“ sözlerine yer verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Şehit Fevzi Mahallemiz bizim için ve Malatya’mız için önemli mahallelerimizden bir tanesi. Böyle bir mahallede alışveriş merkezinin oluşturulması gerekiyordu. Sadece Tellal Pazarındaki arkadaşlarımızın yeni yerlerine taşınması değil, bununla beraber eko sistem oluşturacak şekilde, Esenlik marketiyle, ekmek büfesiyle, Ziraat odalarıyla birlikte ailelerin alışveriş merkezine gelerek eko sistemden faydalandığı ucuz, kaliteli eşyaların satıldığı bir alışveriş merkezi olarak dizayn ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada kaygıyı gerektirecek bir durum yok. Malatya’mıza ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

