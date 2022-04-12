Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Gürkan, tellal pazarı alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Doğru ve emin adımlarla Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Gürkan, tellal pazarı alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Doğru ve emin adımlarla Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz”

İHA

Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Gürkan, tellal pazarı alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Doğru ve emin adımlarla Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte halk arasında eski tellal pazarı diye bilenen alanda incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan daha sonra da Tellal Pazarının taşındığı eski Doğu Garajı alanında da incelemelerde bulunarak, esnaflarla sohbet edip açıklamalarda bulundu.
Eski Tellal Pazarı alanında yapılan inceleme gezisi sırasında alanın artık mevcut ihtiyaçlara cevap vermediğini ifade eden Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleri ve istişareleri sonucu Tellal Pazarı kaldırıldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. Çünkü Malatya’nın 50 yıllık görüntü olarak Malatya’ya yakışmayan bir yer kaldırıldı. Sağ olsun neşteri Büyükşehir Belediye Başkanımız vurdu ” dedi.

“Malatya’ya hizmet etme yolunda gayret göstereceğiz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “ Adliye Binamız ve Vergi Dairemizin yanında, tabiri caizse şehrimizin tam ortasında Tellal Pazarı olarak nitelendirilen yer, uzun zamandan itibaren metruk bir halde faaliyet gösteriyordu. Pazar sakinleri ve sahipleri hoş olmayan bir görüntü ve hoş olmayan bir iş yeri içerisinde hizmet vermekteydi. Bu hizmette görüntü anlamında etrafta olumsuz bir görüntü ve olumsuz bir algı oluşturuyordu. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi Tellal Pazarının kaldırılmasıyla ilgili her dönem mütemadiyen belediye başkanlarına gidilmesine rağmen bir türlü netice alınamadı. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmada iş yerlerinin outlet mağazası şekline dönüştürülmesi ve kendilerine uygun fiziki bir mekânda yapılması noktasında Doğu Garajı diye tabir ettiğimiz alanı başka faaliyet gösterecek esnaflarımızla birlikte tahsis ettik. Oranın outlet mağazası şeklinde olmasını sağladığımız gibi metruk yapının da ortadan kaldırılması sağlanmış oldu” diye konuştu.

“Başkanımızın girişimleriyle çirkin görüntü ortadan kaldırıldı”
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de yaptığı açıklamada, “ Yıllardır Malatyalı hemşerilerimiz, bölge sakinleri Tellal Pazarının kaldırılması noktasında çok çeşitli mercilerde talepleri oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerekli girişimleri ve uzlaşmayı sağlayarak çirkin görüntüyü ortadan kaldırdılar. İnşallah alanda bölgeye uygun mekân oluşturulur. Tellal Pazarının sadece yerinin kaldırılması değil, pazarda esnaflık yapan vatandaşlarımızın da daha uygun ve kendilerine yakışır mekânlara tahliyesi noktasında gerekli adımlar atıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum “ şeklinde konuştu.

Açık AVM’yi ziyaret
Bu arada, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci daha sonra yeni yeri eski Doğu Garajına taşınan açık AVM’yi ziyaret ederek, esnaflarla sohbet ettiler.
Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci ile birlikte Yeni Tellal Pazarı alanında incelemelerde bulunan Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her şeyin en iyisini yapacağını belirterek yapılan çalışmadan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

“Tarımsal faaliyetlerde misafirlerimizi yeni yerimizde ağırlayacağız”
Ziraat Odalarına, Yeni Tellal Pazarının da bulunduğu alışveriş merkezinde yer tahsis edildiği için Başkan Gürkan’a teşekkür eden Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, “ Malatya’mızın şehr’ül eminine Malatya’mızda yapmış olduğu, bilhassa tarım alanında yapmış olduğu projelerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız dünya kayısı merkezini kuruyor. Lisanslı depo, buğday arasası ve Şehit Fevzi Mahallemize kazandırılan avm niteliğindeki hizmetleri görüyoruz. Şehr’ül eminimizin atmış olduğu her adımda kendisini takdir ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yeni Tellal Pazarında bulunan binamızda ziraat odalarına yer tahsisi yapacak. Biz, ziraat odaları olarak 7 ili temsil ediyoruz. Amasya’dan Tunceli’ye kadar Malatya’mızın ziraat odalarına bağlıdır. Biz tahsis edilecek olan yeri bölge başkanlığı olarak kullanacağız. Fuarlarda, tarımsal faaliyetlerde misafirlerimizi yeni yerimizde toplayacağız” dedi.

“24 saat kontrolün olduğu bir alışveriş merkezi olacak”
Yeni Tellal Pazarının bulunduğu alışveriş merkezinde açıklama yapan Başkan Gürkan, “ Eski Tellal Pazarındaki esnaflarımızın çalıştıkları fiziki yapı ve koşullar hem kendileri açısından, hem toplum sağlığı açısından hem de görsellik açısından olumsuz bir görüntü ortaya koyuyordu. Eski Tellal Pazarındaki esnaf arkadaşlarımızı yeni yerlerinde açık AVM diye tabir ettiğimiz ve outlet mağazalarının olduğu, güzel iş yerlerinin olduğu, çevre düzeni ve kontrolüyle Şehit Fevzi Mahallemize yakışır bir şekilde 24 saat giriş ve çıkışın kontrollü olduğu bir alışveriş merkezi haline getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca alanda Ziraat Odalarının ve Şehit Fevzi Sosyal Yardımlaşma Derneğinin olduğu, ayrıca muhtarımızın talep ettiği Esenlik mağazamızın ve manavların da olduğu hakikaten alanımız güzide bir mekân haline gelecektir. Şehit Fevzi Mahallemizde yaşayan ve ikamet eden hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu süreci baltalamak isteyen, güzelliği itibarsız hale getirmek isteyen insanları görüyorum. Malatya huzur şehridir. Malatya hizmetlerin fazlasını alması gereken ve mazisine layık istikbale hazırlanması gereken bir şehirdir. Biz, şehr’ül emin olarak şehrimizin huzuru, güveni, temizliği, tertibi, düzeni ve alışveriş merkezlerinin de hakikaten vatandaşın lehine olan mantık içerisinde ticari merkez oluşması noktasında yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu konuda değerli hemşerilerimizin göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum“ sözlerine yer verdi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Şehit Fevzi Mahallemiz bizim için ve Malatya’mız için önemli mahallelerimizden bir tanesi. Böyle bir mahallede alışveriş merkezinin oluşturulması gerekiyordu. Sadece Tellal Pazarındaki arkadaşlarımızın yeni yerlerine taşınması değil, bununla beraber eko sistem oluşturacak şekilde, Esenlik marketiyle, ekmek büfesiyle, Ziraat odalarıyla birlikte ailelerin alışveriş merkezine gelerek eko sistemden faydalandığı ucuz, kaliteli eşyaların satıldığı bir alışveriş merkezi olarak dizayn ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada kaygıyı gerektirecek bir durum yok. Malatya’mıza ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da servis ücretlerine düzenleme
YEREL HABERLER Malatya’da servis ücretlerine düzenleme
Down sendromlu çocuklar, gönüllü çevre müfettişi oldu Başkan Çınar: “Down sendromlu çocuklarımızın sıfır atık hassasiyeti takdire şayan”
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar, gönüllü çevre müfettişi ...
Ukrayna’daki Türk öğrenciler için son başvuru tarihi: 15 Nisan
YEREL HABERLER Ukrayna’daki Türk öğrenciler için son başvuru tarihi: ...
Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı
Başkan Kazgan vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kazgan vatandaşlarla bir araya geldi
Akçadağ MYO’nun yurt sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Akçadağ MYO’nun yurt sorunu çözülüyor
Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan’a çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan’a çevrildi
Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına ...
Battalgazi’ye dev sahil projesi
YEREL HABERLER Battalgazi’ye dev sahil projesi
Satranç Turnuvası çekişmeli geçti
YEREL HABERLER Satranç Turnuvası çekişmeli geçti
Yeşilyurt’ta Ramazan ayı etkinliklerine yoğun ilgi Çınar: “Ramazan akşamları Yeşilyurt’ta bir başka güzel”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta Ramazan ayı etkinliklerine yoğun ...
Malatya'da depo yangını
YEREL HABERLER Malatya'da depo yangını
Başkan Gürkan, Horata mesire alanında inceleme yaptı Gürkan: “Horata’nın eski ihtişamına kavuşması için düzenleme projesini uygulamaya geçirdik”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Horata mesire alanında inceleme ...
Polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar
YEREL HABERLER Polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar
Doğanşehir de yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Doğanşehir de yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu ...
70’inde resme başladı 72 yaşındaki Aliye teyzenin resim aşkı
YEREL HABERLER 70’inde resme başladı 72 yaşındaki Aliye teyzenin ...
Kayısı üreticilerine zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Kayısı üreticilerine zirai don uyarısı
Malatya Barosu’nun iftar programına yoğun katılım
YEREL HABERLER Malatya Barosu’nun iftar programına yoğun katılım
Malatya’da bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Malatya’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Arguvan’da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
YEREL HABERLER Arguvan’da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
Türk Yıldızları Malatya semalarında
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Malatya semalarında
Hakan Keleş: "Bugün kötü oynayarak kazandık"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "Bugün kötü oynayarak kazandık"
Cihat Arslan: "Düşeceğimiz aşağı yukarı belliydi zaten"
YEREL HABERLER Cihat Arslan: "Düşeceğimiz aşağı yukarı belliydi ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.