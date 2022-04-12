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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, prestij sokaktaki çalışmaları inceledi

İHA

Başkan Güder, prestij sokaktaki çalışmaları inceledi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Sokak Sağlıklaştırması’ çerçevesinde Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen Prestij Sokak’taki çalışmaları yerinde inceleyerek, yüzde 80’i tamamlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
Battalgazi Belediyesi tarafından dünya kayısı ihtiyacının karşılandığı kayısı başkenti Malatya’daki Şire Pazarı’na daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla, 2021 yılının Kasım ayında proje çalışmalarına başlanılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şire Pazarı’nı daha da canlı hale getirmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla Yenihamam Mahallesi’nde bulunan Aras Sokak’taki sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yüzde 80’i tamamlanan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Dükkan cepheleri yenileme, aydınlatma ve alt yapı çalışmaları tamamlanan prestij sokakta, yol üst yapı çalışmalarında kısa süre içerisinde tamamlanacağını aktaran Başkan Güder, Şire Pazarını hak ettiği değere kavuşturacaklarına dikkat çekti.
“İlçemizi planlı bir şekilde güzelleştiriyoruz”
Şire Pazarı’nın sağlıklaştırma çalışması ile yepyeni bir görünüme kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Güder, “Bugün dünya kayısı ihtiyacının karşılandığı Şire Pazarımızda devam eden sokak sağlıklaştırması çalışmalarını inceledik. Battalgazi Belediyesi olarak bu projeyi hayata geçirmemizin amacı; Malatya ve ticaretin kalbi Şire Pazarımızı güzelleştirmek, hak ettiği değere kavuşturmaktır. Şire pazarımız ne kadar güzel olursa, yerli ve yabancı turistlerimizin sayısı da o kadar artar. Dünya kayısı başkentimizi ne kadar turist ziyaret ediyorsa, mutlaka bu caddeyi ziyaret edip alışverişlerini yapıyorlar. O bakımdan bu caddemizin güzel olması gerek. Geçtiğimiz Kasım ayında startını verdiğimiz projemizin çalışmaları devam ediyor ve çalışmaların yüzde 80’i tamamlanmış durumda. Projedeki kalan kısmın tamamlanması ile sokağımız yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarımız birçok sokağımıza ve caddemize örnek olacak. Vatandaşlarımız ve esnaflarımızda bizden bu yönde talepleri var. İnşallah bizlerde imkanlarımız dahilinde sokak ve caddelerimizi planlı bir şekilde güzelleştiriyoruz, güzelleştirmeye de devam edeceğiz” dedi.

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