Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

İHA

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Kale İlçesi İzollu Muhtarlar Derneği Başkanı Emir Gülçek ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Kale İlçesine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.
Kale İlçesinde pek fazla sorunlarının kalmadığını belirten Kale İlçesi İzollu Muhtarlar Dernek Başkanı Emir Gülçek, “Gününüzü bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz günden beri takdire şayan güzel işlere imza attınız. Allah sizden razı olsun. Kale ilçemizde pek fazla bir sıkıntımız kalmadı. MASKİ Genel Müdürümüze, Daire Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Kale İlçesinin Malatya’nın güzide ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Gürkan ise konuşmasında, “Kale İlçemiz ElazığMalatya yolu üzerinde güzel bir ilçemiz. 24 Ocak 2020 depreminde fazla etkilenen ilçelerimizden bir tanesi. Devletimizin bütün kurumları ve yerel yönetimler olarak bizlerde Kale’de yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bugün Kale’de asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmamıştır. Diğer taraftan yeni bir Kale inşa edildi. Altyapı noktasında arkadaşlarımız su ve kanalizasyon noktasında gerekli çalışmaları yapıyorlar. Diğer taraftan da önemli toplumsal ve ekolojik denge, küresel ısınma, iklim değişikliği ile kuraklık gibi hadiseleri olumsuz yönde etkileyen akarsulara atık suların karışmaması noktasında bizim bir kararlılığımız vardı. Akarsulara atık sular karışmayacak. Bu anlamda da bütün ilçelerimize arıtma tesisi kurulması için gerekli çalışmaları başlattık. Kale ilçemizde de arıtma tesisi inşa çalışması başlatıldı, inşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. TOKİ Kale İlçemizde gerekli çalışmalarını yaptı, insanlarımız yeni konutlarına taşındı. Kırsal kesimlerde ise bulunduğu alana uygun konutların yapılmış olması ve bu konutların Malatya’ya has olarak yapılması da ayrıca sevindirici bir durumdur. Muhtarlarımızın bu hassasiyetleri ve teşekkür ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlerde bu şehrin sizlerle birlikte seçilmişleri olarak şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmakla mükellefiz. Muhtarlarımızın seçimi çok objektif bir seçimdir. Kendi şahıslarıyla bulundukları mahallede halkın en güvendiği kişi olarak seçiliyorlar. Bizimde sahaya gittiğimiz zaman birinci derecede önceliğimiz ve muhatabımız muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızı bulundukları yerlerde onure etmek bize düşer. Çünkü onlar onure edilirse o toplum onure edilmiş olur. Muhtarlarımız onure edilirse toplumdaki güven telkin edilmiş olur. Toplumdaki huzur ve asayişe de katkı sağlamış oluruz. Onun için Daire Başkanlarımıza, Şube Müdürü arkadaşlarımıza da altını çizerek şunu ifade ediyorum, gitmiş olduğunuz mahallelerde muhakkak mahalle muhtarlarının görüşlerini alın. Muhtarlarımız bölgelerinin parametrelerini, dengelerini detaylarını bilirler. Onun için muhtarlarımızın fikir ve görüşleri bizim için önemlidir, anlamlıdır. Muhtarlarımızın fikir ve görüşleri yol haritamızın oluşmasında, yön pusulamızın oluşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi’de muhtarlar iftarda buluştu
YEREL HABERLER Battalgazi’de muhtarlar iftarda buluştu
İşadamlarından Ramazan desteği
YEREL HABERLER İşadamlarından Ramazan desteği
Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek ...
Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Hareketleri Türkiye Şampiyonasına katılmak için yaptılar
YEREL HABERLER Hareketleri Türkiye Şampiyonasına katılmak için ...
Genç şampiyon olimpiyatlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Genç şampiyon olimpiyatlara hazırlanıyor
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Ramazanın vazgeçilmez tatları sofraları süslüyor Ramazan sofralarını tatlandıran lezzetler için ustalar yoğun mesai harcıyor
YEREL HABERLER Ramazanın vazgeçilmez tatları sofraları ...
Başkan Güder, prestij sokaktaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Güder, prestij sokaktaki çalışmaları inceledi
Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Gürkan, tellal pazarı alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Doğru ve emin adımlarla Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Gürkan, tellal pazarı ...
Başkan Güder, basın mensuplarıyla iftarda biraya geldi
YEREL HABERLER Başkan Güder, basın mensuplarıyla iftarda biraya ...
Malatya’da servis ücretlerine düzenleme
YEREL HABERLER Malatya’da servis ücretlerine düzenleme
Down sendromlu çocuklar, gönüllü çevre müfettişi oldu Başkan Çınar: “Down sendromlu çocuklarımızın sıfır atık hassasiyeti takdire şayan”
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar, gönüllü çevre müfettişi ...
Ukrayna’daki Türk öğrenciler için son başvuru tarihi: 15 Nisan
YEREL HABERLER Ukrayna’daki Türk öğrenciler için son başvuru tarihi: ...
Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı
Başkan Kazgan vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kazgan vatandaşlarla bir araya geldi
Akçadağ MYO’nun yurt sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Akçadağ MYO’nun yurt sorunu çözülüyor
Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan’a çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan’a çevrildi
Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına ...
Battalgazi’ye dev sahil projesi
YEREL HABERLER Battalgazi’ye dev sahil projesi
Satranç Turnuvası çekişmeli geçti
YEREL HABERLER Satranç Turnuvası çekişmeli geçti
Yeşilyurt’ta Ramazan ayı etkinliklerine yoğun ilgi Çınar: “Ramazan akşamları Yeşilyurt’ta bir başka güzel”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta Ramazan ayı etkinliklerine yoğun ...
Malatya'da depo yangını
YEREL HABERLER Malatya'da depo yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.