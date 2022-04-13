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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hatice Özdemir göreve başladı

İHA

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hatice Özdemir göreve başladı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hatice Özdemir, Malatya’ya gelerek göreve başladı.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın bakanlıkta daire başkanlığına atanmasıyla yerine tayin olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir Malatya’daki müdürlük görevine başladı.
Özdemir, yaptığı açıklamada, “Öncelikle Malatya'mıza ve Malatya'daki öğrencilerimize hizmet etmeyi nasip eden Allah'a şükrediyor, bizi bu vazifeye layık gören devlet büyüklerimize teşekkürü bir borç biliyorum.
Eğitimin önemine inanan bu güzel memlekete gönül vermiş bütün Malatyalı hemşerilerimizin önerileri bizim için çok kıymetlidir. İstişarenin bereketi ile ortaya çıkacak ortak akıl ve ortak bir heyecan ile inşallah başarıya hep birlikte imza atacağız” ifadelerine yer verdi.
Özdemir, “Bu şehirdeki iyilik iklimi hiçbir zaman kaybolmamıştır. Malatya'nın doğasında var olan bu güzelliğin kesintisiz süreceğine olan inancımız tamdır. Bu inançla bize emanet edilen çocuklarımızın milli manevi değerlerine bağlı, içinde yaşadığı çağın şartlarını doğru okuyan, ufku açık hedef sahibi bireyler olarak yetişebilmeleri doğrultusunda gerekli şartları oluşturmak için büyük çaba sarf edeceğiz” dedi.
Eğitimde başarının, işine odaklanmış bir ekip ve adanmış kadrolarla sağlanacağına dikkat çeken Özdemir, “Mesleğinin kutsiyetinin farkında olarak fedakârca çalışan değerli meslektaşlarımla beraber, kıymetli velilerimizin de destekleriyle şehrimizin eğitimine anlamlı katkılar sunacağımıza içtenlikle inanıyorum” ifadelere yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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