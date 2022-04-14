Battalgazi'de umre ödüllü Kur’an-ı Kerim okuma yarışması

Kur’anı Kerim okumaya teşvik etmek, özendirmek ve Kur’anı Kerim’in emirlerini anlatmak amacıyla Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ödülü Umre, Kudüs ve Ayasofya ziyareti olan “Kur’anı Kerimi Güzel Okuma” yarışması düzenlenecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede örnek bir yarışmanın daha startı verildi. Battalgazi İlçe Müftülüğü’nün destekleriyle Kur’anı Kerim’in emirlerini anlatmak, okumaya teşvik etmek ve özendirmek amacıyla ilçede ödüllü Kur’anı Kerimi Güzel Okuma Yarışması düzenlenecek. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşların başvuru yapabileceği ve 20 Nisan Çarşamba günü son bulacak olan yarışmada, ödüller ise göz kamaştırıyor. Birinciye Umre, ikinciye Kudüs, üçüncüye ise Ayasofya ziyaretinin hediye edileceği yarışmada, dördüncü ve beşinci ise çeyrek altın kazanacak. 2025 Nisan tarihlerinde ön elemelerin yapılacağı yarışmanın finali ise 26 Nisan Salı günü Battalgazi Belediye Konferans Salonunda yapılacak.



Juri üyeliğini il ve ilçe müftüsü yapacak

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sait Bosat ve Dr. Tacettin Bıyık ve Hafız Ahmet Tayyar’ın jüri üyeliğini üstlendiği Kur’anı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında, katılımcılar sadece bir defa Kur’anı Kerim okuyabilecek. Canlı performansların sergileneceği yarışmada, Ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katıp izleyicilere “Kur’an ziyafeti” yaşatılması hedefleniyor.



Başkan Güder’den yarışmaya davet

Battalgazi’de düzenlenecek olan yarışmaya tüm vatandaşları özel olarak davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayı, aynı zamanda Kur'an ayıdır. Bu şuurla hareket eden milletimiz, bilhassa ramazan günlerinde Kur'an'ı okumaya, hatmetmeye, hayatına tatbik etmeye ihtimam göstermiştir. Bizlerde Müftülüğümüz ile birlikte ilçemizde bu yarışmanın startını verdik. Tüm erkek vatandaşlarımızı bu özel yarışmaya davet ediyoruz” dedi.

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