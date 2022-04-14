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Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı

İHA

Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi’ndeki kayısı bahçelerinde bulunan su pompaları hırsızların hedefi oldu.
Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan Mahallesi’nde bir hafta içinde iki üreticinin kayısı bahçelerini suladıkları su pompaları hırsızlar tarafından çalındı. Su pompası çalınan üretici Eyüp Atay, yaşanan hırsızlık olayının ardından Battalgazi Jandarma Komutanlığı'na başvuruda bulunduğunu kaydetti. Hırsızlarla başlarının dertte olduğunu anlatan Atay, “Bizim sulama pompamız geçtiğimiz hafta çalındı. Bizler hırsızlar için gerekli başvurularımızı yaptık. Bu hafta da komşumuzun su pompasını çaldılar. Burada pompaları bulunan üretici arkadaşlar geceleri kendi pompaları çalınmasın diye nöbet tutmaya başladılar. Biz yeni pompa almak için sorduk, bizlere 30 bin lira dediler. Yeni pompa alacak gücümüz yok. Alırsak tekrar çalınacak diye şimdiden kara kara düşünmeye başladık'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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