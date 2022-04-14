Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi

Tarım paydaşları iftar programında bir araya gelerek, sorunlar masaya yatırılarak tarım ve hayvancılık noktasında üretim vurgusu yapıldı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde birlik binasında iftar programı yapıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım Meslek Lisesi Müdürü Şükrü Doğan, Veteriner Odası Başkanı Ergün Koşar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Sabri Balık, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Turgay Özdemir, Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Tursun, Battalgazi Süt üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Nogay, Canlı Hayvan Derneği Başkanı Ramazan Kırma, Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Şükrü Ayyıldız, Elazığ Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Erişir, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Kösemen, Malet Genel Müdürü Feyzi Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, teknik personeller, birlik yönetim kurulu, denetim kurulu ve ilçe temsilcileri katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Genel Sekreter yardımcısı Mehmet Sığırcı, “Tarım Platformu ve birlik başkanımız İhsan Akın’a bizleri böyle önemli bir günde bir araya getirdiği buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Tarım ile uğraşan arkadaşlarımız ile bir aradayız. Rabbim birlikteliğimizi yol arkadaşlığımız ve kardeşliğimizi daim eylesin” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise kısa bir konuşma yaptı. Macit, “Hayırlı iftarlar diliyorum. Bütün tarım paydaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayının güzelliği bir arada bulunmak birliktelik ve iftarı beraber yapmaktır. Bizleri burada biraya getiren buluşturan İhsan Akın başkanın ikramından iftar programından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da konuşmasında, Covid 19 pandemisinden dolayı iki yılın ardından iftar programı düzenlediklerini belirterek, “Tarım platformu ve tarım paydaşları olarak davetimize iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Asıl amacımız hem birlikte olabilmek hem de koordineli çalışabilmek için buluştuk ve bir aradayız. Bu mübarek günde toplandık daha fazla üretimli yıllarımızın olmasını temenni ediyoruz. Çünkü ülkemizin üretime çok ihtiyacı bulunmakta olup bunun için daha çok çalışmalıyız daha fazla üretmeliyiz üretene sahip çıkmalıyız” dedi.

İftar programı sonrası istişare toplantısı yapıldı. Sorunlar ve sıkıntılar masaya yatırılarak tarım ve hayvancılık noktasında üretim vurgusu yapıldı.

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