Yeni müdür Özdemir’den Rektör Kızılay ile istişare

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Malatya’nın yeni Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay ile istişarede bulunan Milli Eğitim İl Müdürü Özdemir, ''Çocuklarımızın milli manevi değerlerine bağlı, içinde yaşadığı çağın şartlarını doğru okuyan, ufku açık hedef sahibi bireyler olarak yetişebilmeleri doğrultusunda gerekli şartları oluşturmak için büyük çaba sarf edeceğiz" dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özdemir’e hayırlı olsun dileklerini iletip görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Kızılay, Özdemir'e İnönü Üniversitesi'nin yayınlarından hediye etti.

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