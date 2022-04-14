Teoman Mutlu Yeni Malatyaspor'a çok yakın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teoman Mutlu Yeni Malatyaspor'a çok yakın

İHA

Teoman Mutlu Yeni Malatyaspor'a çok yakın

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi İş Adamı Teoman Mutlu'nun başkanlığa yakın olduğu ifade ediliyor.
Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler 24 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongreye çevrildi.
24 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kongre öncesi, Teoman Mutlu ile bir görüşme gerçekleştiren Prof. Dr. Sezai Yılmaz başkanlığındaki Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'nun Mutlu'yu Malatya'ya davet ettiği belirtiliyor.
Mutlu'nun Divan Kurulu'nun daveti üzerine yönetim listesi yapmak için kolları sıvadığı ve herkesin desteğini alarak 24 Nisan'da başkanlığa tek liste olarak aday olmayı planladığı öğrenildi.
Malatya'dan da Teoman Mutlu'ya aday olması yönünde ciddi baskı olduğu da ifade ediliyor.
İş Adamı Mutlu'nun listesinde İstanbul'da yaşantısını sürdüren, alanında etkin Malatyalı iş adamlarının bulunacağı belirtiliyor.
Yeni Malatyaspor'da mevcut Başkan Adil Gevrek kongre kararı almış ve 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında oynadığı Giresunspor müsabakasını kaybederek, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşen ilk takım olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fendoğlu kayısıdaki don hadisesini Meclis gündemine taşıdı
YEREL HABERLER Fendoğlu kayısıdaki don hadisesini Meclis gündemine ...
Jandarma’nın ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi ilgisi
YEREL HABERLER Jandarma’nın ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi ...
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bahar ve yaz temizliği başladı Gürkan: “Seçkin insanların yaşadığı şehrimizde seçkin hizmetlerimize devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bahar ve yaz ...
Kayısı bahçelerini don vurdu
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerini don vurdu
Yeni müdür Özdemir’den Rektör Kızılay ile istişare
YEREL HABERLER Yeni müdür Özdemir’den Rektör Kızılay ile istişare
Kayısı bahçelerini don vurdu
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerini don vurdu
Tarım platformu üyeleri iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Tarım platformu üyeleri iftarda bir araya geldi
Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi
Yeşilyurt'ta mahallelerin prestiji artırıyor Çınar: “Çilesiz Aksa Caminin yan tarafına sosyal, kültürel ve sanatsal mekânlar inşa edeceğiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta mahallelerin prestiji artırıyor Çınar: ...
Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı
YEREL HABERLER Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı
Battalgazi'de umre ödüllü Kur’an-ı Kerim okuma yarışması
YEREL HABERLER Battalgazi'de umre ödüllü Kur’an-ı Kerim okuma ...
Engelli aktivistten örnek davranış Arkadaşı için yazdığı kitabın geliri eğitime harcanacak
YEREL HABERLER Engelli aktivistten örnek davranış Arkadaşı için ...
Vali Baruş polislerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Vali Baruş polislerle iftar yaptı
Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı
YEREL HABERLER Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı
Yeni Malatyaspor Galatasaray’a konuk olacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Galatasaray’a konuk olacak
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını ...
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hatice Özdemir göreve başladı
YEREL HABERLER Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hatice ...
Muhtarlardan hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Muhtarlardan hizmet teşekkürü
Malatya'da alternatif yol güzergahları genişletiliyor Başkan Çınar, bağlantı yollarında başlayan çalışmaları inceledi Çınar: “Cevatpaşa mahallemizde ki alternatif yol güzergahlarını açıyoruz”
YEREL HABERLER Malatya'da alternatif yol güzergahları ...
Battalgazi’de muhtarlar iftarda buluştu
YEREL HABERLER Battalgazi’de muhtarlar iftarda buluştu
İşadamlarından Ramazan desteği
YEREL HABERLER İşadamlarından Ramazan desteği
Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek ...
Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.