Malatya'da çatı yangını

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Malatya'da bir evin çatısında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında Z.K. yaralanırken, yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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