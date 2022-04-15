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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı

İHA

Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), geleneksel olarak yürüttüğü Ramazan Ayı yardım faaliyetlerine bu yılda devam ediyor. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2 bin 500 aileye ulaştıracakları gıda kolilerini yerel firmalardan temin ettiklerini söyledi.
MTSO tarafından her yıl Ramazan Ayında yapılan alışveriş fişi ve gıda kolisi yardımı bu yıl da gerçekleşiyor. Malatya’nın farklı mahallelerinde yaşayan 2 bin 500 aileye ulaştırılacak olan gıda kolilerinin içinde bulunan bütün ürünler küçük ve orta ölçekli yerel firmalardan alındı. Yardım kolilerinin hazırlandığı marketleri ziyaret ederek, kolilerin hazırlanmasına da katkı sunan Başkan Sadıkoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan Ayında da ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Çatı kuruluşumuz olan TOBB’un da katkılarıyla 2 bin 500 ailemize gıda yardımında bulunacağız. İlimizin farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize vereceğimiz kolilerimizde bulunan tüm gıdaları Odamız üyesi olan yerel marketlerimizden aldık” dedi.

“Yerel firmaları korumamız lazım”
Yerel firmaların korunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Hayatın her koşulunda nasıl yerel marketlerimiz ve bakkallarımız bizlerle birlikteyse bugün biz de onlarla birlikteyiz. Her türlü zor şartlara karşı göğüs geren, mücadele eden yerel esnafımızı korumamız lazım. Yerel esnafımız hayatımızın her anında bizimle. Kimimizin kapı komşusu, kimimizin akrabası. Taziyemizde düğünümüzde onlar hep yanımızda.
Gerektiğinde dükkanını kapatıp önünüze düşüp bizlere adres gösteren. Yeri geldiğinde param yok dediğimizde sonra ödersin diyen erdemli esnaflarımızı bu süreçte desteklememiz gerekiyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de yardım kolilerimizin içinde yer alan ürünleri yerel esnafımızdan alıyoruz. Ben Malatyalı hemşehrilerime de sesleniyorum; bu süreçte alışverişlerini internetten veya global firmalardan değil yerel esnafımızdan yapmalarını rica ediyorum. Hemşehrilerimin de gerekli katkıyı sunacaklarını umut ediyorum” diye konuştu.

“Başkanımızın bu düşüncesi bizleri memnun etti”
Yerel marketlerin sahipleri de ince düşüncelerinden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, “Pandemiyle birlikte başlayan bir sıkıntı içerisindeyiz. Ürünlere gelen zamlardan dolayı zaten işlerimiz düştü. Böylesine bir dönemde yanımızda olan ve alışverişlerini bizlerden yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na ve özellikle Oğuzhan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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