Malatya'da Covid-19 nedeniyle son 25 günde sadece 1 kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da Covid-19 nedeniyle son 25 günde sadece 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Malatya'da Covid-19 nedeniyle son 25 günde sadece 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Covid19 vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Malatya’da 25 gündür neredeyse 0 vefatla gidiyorduk ama dün akşam itibariyle bir hastamızı kaybettik. Hastamız 48 yaşındaydı ve maalesef hiç aşı yaptırmamış” dedi.
Malatya’daki Covid19 vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da vaka sayılarının 10’un altına düştüğünü ancak sıfırı görmediklerini belirtti. Son zamanlarda vaka sayılarında azalma olduğunu ifade eden Bentli, “Yaklaşık 1520 gündür 9’un da altında günlük vaka sayısını görebiliyoruz. Bazen yine 10’un üzerine çıkabiliyor ama artık ciddi bir şekilde azalma oldu. Yatan hasta sayımız ise şu an 15 civarında bu hastalardan 6'sı yoğun bakımda 3’ü entübe 3'ü normal takip ediliyor. Geri kalan 78 hastamız da yine servislerde takip ediliyor. Ama şu anda hem İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hem de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde hasta yatmaya devam ediyor. Yani biz Bakanımızın açıkladığı o sıfırlanan hastaneler arasında henüz yer almıyoruz" şeklinde konuştu.
Ramazan ayında aşılamada düşüş olduğunu belirten Bentli, “Ramazan ayında aşılama çok düştü. Ramazan öncesi 150200 civarıyken şu an 1015’lere kadar düştü. Bizim şu anda 2 doz aşılama oranı yüzde 78’lerde ama asıl önemli olan hatırlatıcı dozları ve şu anda da yatan hastalarımızın çoğunda gördüğümüz hatırlatma dozlarını yaptırmayan vatandaşlarımız” diye konuştu.

“Aşı yaptırmamış genç hastalarımızı da çok nadir de olsa kaybedebiliyoruz”
Vefat eden hastaların yaşlı hatırlatma dozunu yaptırmamış ya da hiç aşı yaptırmamış hastalardan oluştuğunu vurgulayan Bentli, “25 gündür neredeyse 0 vefatla gidiyorduk ama bazı günler vefatımız oluyor. Mesela dün akşam itibariyle bir vefatımız vardı. Hastamız 48 yaşındaydı ve maalesef hiç aşı yaptırmamış. Ek olarak başka hastalıkları da vardı. Ama sonuçta belki aşılı olması bu hastalıktan kendisini koruyabilirdi. Vefat eden hastalarda hala gördüğümüz ya çok yaşlı hatırlatma dozunu yaptırmamış ya da hiç aşı yaptırmamış genç hastalarımızı da çok nadir de olsa kaybedebiliyoruz” şeklinde konuştu.
Aşının önemine değinen ve vatandaşlara aşı yaptırmaları konusunda çağrıda bulunan Bentli, “Aşı, ülkemizde hatta dünyada vefat sayısını sıfıra indiği vaka sayısı olsa bile bundan sonra öldürücü bir hastalık olmadığını düşündüğümüz ve bu şekil açıklandığı günden itibaren diyeceğiz ki aşıya gerek yok. Belki yılda bir kez yapılması gerekecek belki gerekmeyecek ama şu an hala pandeminin ülkemizde azalmasına rağmen dünyada etkileri devam ettiği için biz hatırlatıcı dozları mutlaka vatandaşlarımızın yaptırmasını öneriyoruz. Şu an aşı ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı
YEREL HABERLER Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel ...
Kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacak Tüfenkci: "Bakan Kirişçi ile görüştüm hasar tespit çalışmalarına başlanacak"
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına ...
Malatya'da çatı yangını
YEREL HABERLER Malatya'da çatı yangını
Teoman Mutlu Yeni Malatyaspor'a çok yakın
YEREL HABERLER Teoman Mutlu Yeni Malatyaspor'a çok yakın
Fendoğlu kayısıdaki don hadisesini Meclis gündemine taşıdı
YEREL HABERLER Fendoğlu kayısıdaki don hadisesini Meclis gündemine ...
Jandarma’nın ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi ilgisi
YEREL HABERLER Jandarma’nın ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi ...
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bahar ve yaz temizliği başladı Gürkan: “Seçkin insanların yaşadığı şehrimizde seçkin hizmetlerimize devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bahar ve yaz ...
Kayısı bahçelerini don vurdu
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerini don vurdu
Yeni müdür Özdemir’den Rektör Kızılay ile istişare
YEREL HABERLER Yeni müdür Özdemir’den Rektör Kızılay ile istişare
Kayısı bahçelerini don vurdu
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerini don vurdu
Tarım platformu üyeleri iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Tarım platformu üyeleri iftarda bir araya geldi
Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi
Yeşilyurt'ta mahallelerin prestiji artırıyor Çınar: “Çilesiz Aksa Caminin yan tarafına sosyal, kültürel ve sanatsal mekânlar inşa edeceğiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta mahallelerin prestiji artırıyor Çınar: ...
Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı
YEREL HABERLER Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı
Battalgazi'de umre ödüllü Kur’an-ı Kerim okuma yarışması
YEREL HABERLER Battalgazi'de umre ödüllü Kur’an-ı Kerim okuma ...
Engelli aktivistten örnek davranış Arkadaşı için yazdığı kitabın geliri eğitime harcanacak
YEREL HABERLER Engelli aktivistten örnek davranış Arkadaşı için ...
Vali Baruş polislerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Vali Baruş polislerle iftar yaptı
Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı
YEREL HABERLER Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı
Yeni Malatyaspor Galatasaray’a konuk olacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Galatasaray’a konuk olacak
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını ...
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hatice Özdemir göreve başladı
YEREL HABERLER Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hatice ...
Muhtarlardan hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Muhtarlardan hizmet teşekkürü
Malatya'da alternatif yol güzergahları genişletiliyor Başkan Çınar, bağlantı yollarında başlayan çalışmaları inceledi Çınar: “Cevatpaşa mahallemizde ki alternatif yol güzergahlarını açıyoruz”
YEREL HABERLER Malatya'da alternatif yol güzergahları ...
Battalgazi’de muhtarlar iftarda buluştu
YEREL HABERLER Battalgazi’de muhtarlar iftarda buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.