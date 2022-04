Malatya'da Covid-19 nedeniyle son 25 günde sadece 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Covid19 vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Malatya’da 25 gündür neredeyse 0 vefatla gidiyorduk ama dün akşam itibariyle bir hastamızı kaybettik. Hastamız 48 yaşındaydı ve maalesef hiç aşı yaptırmamış” dedi.

Malatya’daki Covid19 vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da vaka sayılarının 10’un altına düştüğünü ancak sıfırı görmediklerini belirtti. Son zamanlarda vaka sayılarında azalma olduğunu ifade eden Bentli, “Yaklaşık 1520 gündür 9’un da altında günlük vaka sayısını görebiliyoruz. Bazen yine 10’un üzerine çıkabiliyor ama artık ciddi bir şekilde azalma oldu. Yatan hasta sayımız ise şu an 15 civarında bu hastalardan 6'sı yoğun bakımda 3’ü entübe 3'ü normal takip ediliyor. Geri kalan 78 hastamız da yine servislerde takip ediliyor. Ama şu anda hem İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hem de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde hasta yatmaya devam ediyor. Yani biz Bakanımızın açıkladığı o sıfırlanan hastaneler arasında henüz yer almıyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında aşılamada düşüş olduğunu belirten Bentli, “Ramazan ayında aşılama çok düştü. Ramazan öncesi 150200 civarıyken şu an 1015’lere kadar düştü. Bizim şu anda 2 doz aşılama oranı yüzde 78’lerde ama asıl önemli olan hatırlatıcı dozları ve şu anda da yatan hastalarımızın çoğunda gördüğümüz hatırlatma dozlarını yaptırmayan vatandaşlarımız” diye konuştu.



“Aşı yaptırmamış genç hastalarımızı da çok nadir de olsa kaybedebiliyoruz”

Vefat eden hastaların yaşlı hatırlatma dozunu yaptırmamış ya da hiç aşı yaptırmamış hastalardan oluştuğunu vurgulayan Bentli, “25 gündür neredeyse 0 vefatla gidiyorduk ama bazı günler vefatımız oluyor. Mesela dün akşam itibariyle bir vefatımız vardı. Hastamız 48 yaşındaydı ve maalesef hiç aşı yaptırmamış. Ek olarak başka hastalıkları da vardı. Ama sonuçta belki aşılı olması bu hastalıktan kendisini koruyabilirdi. Vefat eden hastalarda hala gördüğümüz ya çok yaşlı hatırlatma dozunu yaptırmamış ya da hiç aşı yaptırmamış genç hastalarımızı da çok nadir de olsa kaybedebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Aşının önemine değinen ve vatandaşlara aşı yaptırmaları konusunda çağrıda bulunan Bentli, “Aşı, ülkemizde hatta dünyada vefat sayısını sıfıra indiği vaka sayısı olsa bile bundan sonra öldürücü bir hastalık olmadığını düşündüğümüz ve bu şekil açıklandığı günden itibaren diyeceğiz ki aşıya gerek yok. Belki yılda bir kez yapılması gerekecek belki gerekmeyecek ama şu an hala pandeminin ülkemizde azalmasına rağmen dünyada etkileri devam ettiği için biz hatırlatıcı dozları mutlaka vatandaşlarımızın yaptırmasını öneriyoruz. Şu an aşı ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz” diye konuştu.

