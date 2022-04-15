Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Malatya’da jandarma ekipleri yaptığı tarihi eser operasyonunda bir kişyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Battalgazi İlçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait 190 adet sikke, 10 adet yüzük, 3 adet mühür, 20 adet obje ele geçirildi.

Şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

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