Pandemiye rağmen otel müşterisi arttı

Pandeminin getirdiği olumsuz koşullara karşın Malatya’da 2020 yılına oranla 2021’de otellerin doluluk oranlarında, az da olsa bir artış oldu.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, 1522 Nisan Turizm Haftası nedeniyle açıklama yapıp, il’in turizm gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Şişman, geçen yıl Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Miras Listesine alınmasının sevindirici olduğuna dikkat çekerek, “En eski uygarlıkların kurulduğu Anadolu’nun kalbinde yer alan Malatya’mız, 2021 yılında Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Miras Listesine alınmasıyla sadece ülkemiz değil dünya tarihi, kültürü ve arkeolojisindeki eşsiz konumunu ispatlamış, hepimizi gururlandırmıştır. Malatya’mız 2022 yılı itibariyle 57’yi bulan konaklama tesisindeki 4 bin 642 yatak kapasitesiyle ilimize gelen ziyaretçileri en iyi bir şekilde ağırlayacak yeterli kapasiteye sahiptir” ifadelerine yer verdi. Geçen yıl 5 bin 35’i yabancı, 346 bin 161’i yerli olmak üzere toplam 351 bin 196 kişinin Malatya’daki otellerde konakladığını vurgulayan Şişman, “Pandeminin getirdiği olumsuz koşullara karşın 2020 yılına oranla 2021’de otellerin doluluk oranlarında, az da olsa bir artış olması sevindiricidir. Şüphesiz ki 2021 yılının diğer önemli gelişmelerinden biri de Malatya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun kurulmuş olmasıdır. Bakanlığımız turizmi 81 ile profesyonel bir şekilde yaymak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Şehrimizde artık tanıtım faaliyetleri, bu kurulda yer alan resmi kurum ve özel kuruluşların ortak kararları ile gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

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