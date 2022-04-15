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2023’te tamamlanacak 100.yıl parkının yer teslimi yapıldı Gürkan, “ 100.yıl parkını büyükşehir belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıyoruz ”

İHA

2023’te tamamlanacak 100.yıl parkının yer teslimi yapıldı Gürkan, “ 100.yıl parkını büyükşehir belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıyoruz ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında tamamlanması planlanan 100.yıl parkının yer teslimi, ilgili müellif firmaya yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yer teslimin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılında vatandaşların hizmetine sunulması planlanan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla Yeşilyurt ilçesi Tecde ile Karakavak mahalleleri arasında yapılacak olan 100.yıl parkının ihalesinin ardından yer teslimi ilgili müellif firmaya yapılarak çalışmalara başlanıldı. Yer tesliminin yapıldığı, 100.yıl parkı alanında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan’a, Genel Sekreter Cemal Noğay, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti. 300 bin metrekare alan içerisinde yapılacak olan 100.yıl parkında, 20 dönümlük biyolojik gölet, bitkisel renk ve koku bahçeleriyle birlikte tıbbi ve aromatik bahçeler, endemik bitkiler, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla birlikte çocuk ve yetişkinler için eğlence alanlarının yanı sıra birçok etkinliğin yapılacağı alanlar yer alacak. 100.yıl parkı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, “Proje çerçevesinde 300 dönümlük bir alan içerisinde proje merkezimizde biyolojik bir gölet yer almakta. Yaklaşık 20 dönüm olan biyolojik göletimizin içerisinde bir adet restoranımız yer almakta. Yine biyolojik göletimizde ses ve ışık gösterileri yapılabilecek. Aynı zamanda alan içerisinde ahşap platformlar ve seyir terasları yer alacak. Projemizden vatandaşlarımız 7/24 faydalanacağından dolayı idari binalarımızla birlikte zabıta karakollarımızda olacak ve vatandaşlarımız güvenli bir şekilde projemizden istifade edecekler. Projemiz içerisinde permakültür binamız, çocuk kulübümüz, yaş gruplarına göre çocuk oyun alanları, etkinlik parkları ve kaykay alanları yer alacak. Projemizde kent mobilyalarımız ve oturma gruplarımızda özel olarak projelendirildi. Alan içerisinde bağlantı yolları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları da yer alacak. Bitkisel anlamda renk ve koku bahçeleri, tıbbi ve aromatik bahçeler, lavanta aksı, yöremizde yetiştirilen endemik bitkiler alanı yer alacak. Özel aydınlatmalarıyla projemiz tamamlandığında ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin cazibe merkezi haline gelecektir” dedi.
Tamamlandığında prestijli bir parkın Malatya ve bölgeye kazandırılacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay da, “ Bölgemizin en büyük bölge parkı olan 300 bin m2’lik alanda başkanımızın göreve geldiği 2019 yılında bölgenin hem üzerindeki enkazların, yapıların boşaltılması, enkaz bedellerinin ödenmesi, kamulaştırma süreçlerinin tamamlanması, proje süreçlerinin tamamlanmasıyla ihale süreçleri de tamamlandı. Bölgemize hem Malatya’mızın hem de çevre illerimizin faydalanabileceği prestijli bir parkımız olacak. Parkımızda çocuklar ve yetişkinler için eğlence alanları bulunmakta. İhale süreci tamamlandı ve çalışmalar başladı. Parkımız inşallah 2023 yılında tamamlanmış olacak” şeklinde konuştu.

“40 yıllık hayalimiz gerçek oluyor”
Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün şehrin kalkındığını dile getiren Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “ Önemli bir projenin yer teslimi gerçekleştirildi. 40 yıllık bir hayalimiz gerçek oluyor dersek abartmış olmayız. Ortaokul dönemlerimizde konuşuluyordu Seyhan Semercioğlu Belediye Başkanlığı zamanında yaklaşık 400 dönümlük bir alan Tecde’de fuar alanı yapılacaktı. O dönemden bu döneme aradan 40 yıl geçti. Altıya yakın belediye başkanı değiştirdik ama bugün alanın yer teslimini yapmak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a nasip oldu. Büyükşehirle bütün şehir kalkınıyor desek abartmış olmayız. Şehrin içerisinde kalan, yıllarca çözülemeyen, kangren olan sorunların çözülmesi noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın göstermiş olduğu gayretleri hepimiz biliyoruz. Parklar aynı zamanda insanların sosyalleşme imkânı bulduğu yerlerdir. Parklarda insanlar mahalle kültürünün devamı niteliğinde olan buluşmaları gerçekleştirecekler. 300 dönümlük alanda yapılacak olan proje tamamen Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarıyla yapılacak bir projedir ve buda ayrıca ilklerin gerçekleştiği demektir. Bugün büyük Millet Bahçelerinin çoğu bakanlık nezdinde yapılmaktadır ama yeni parkımız tamamen Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarıyla yapılmakta. Yer teslimin yapıldığı alanın inşallah yakın zamanda temelini atmış olacağız ve kısa zamanda tamamlanacak. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
100.yıl parkının yapılacağı alanda Başkan Gürkan ile birlikte inceleme gezisinde yer alan Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Murat Dikenli’de 300 bin m2’lik bir alanda önemli bir parkın bölgeye kazandırılmasından ve Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yaptığı sayısız hizmetlerden dolayı bölge halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

“ Parkların insanların ruhunu dinlendireceği mekanlar olması lazım”
100. yıl parkının Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılına yetişecek 300 bin m2’lik bir alanda yapılacak olan park çalışmamızın yer teslimini gerçekleştirdik. Biz göreve geldikten hemen sonra mevcut yeşil alanların on katının üzerinde yeşil alan ihdas ettik. Bölgenin ve Doğu Anadolu’nun en büyüğü, Türkiye’de de en büyük parklardan biri olan 3 milyon 300 bin metrekarelik İnderesi parkını da bitirmek üzereyiz. Bu, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. İnderesi parkını Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yaptık. 100.yıl parkımızı da kendi öz kaynaklarımızla, 300 dönüm bir yeri şehrin ortasında daha geniş bir yeşil alanı olan mekân haline getireceğiz. Bizde park anlayışı sanki ticari alan anlayışıyla özdeşleşmiş gibi. Parklarda ticari alan olmaması lazım. Bizim yaptığımız parklarda sosyal ihtiyaçların haricinde hiçbir şekilde ticari mekâna prim vermediğimizi ve bundan sonrada 13 ilçemizde de bu hassasiyete dikkat edileceğinin bilinmesini istiyorum. Parklar, vatandaşın sosyalleşmesi, mahallelik olgusu, kaynaşması, dayanışması, dinlenmesi, rahat etmesi, ressamın resim yapması, şairin duygu atmosferine girip şiirini yazması, bestecinin bestekârlığı, edebiyatçının romanını inkişaf etmesidir. Parkların insanların ruhunu dinlendireceği mekânlar olması lazım.
100.yıl parkımız kendi öz kaynaklarımızla ihale ettiğimiz park. Şuanda keşif bedeliyle birlikte 300 milyona tekâmül eden bir bedel harcanacak. Alanda 150 bina vardı. Bu binaların enkaz bedellerini, binaların önündeki ağaç bedellerinin ve diğer bedellerinin ödenmesi belediyemiz tarafından öz kaynaklarımızla yapılarak alan müstakil hale getirilmiştir. İhalesi yapılan alanını yer teslimini şantiye şefimize yaptık. Cumhuriyetimizin 100.yılında da Türkiye’de ilk defa 3 milyon 300 bin metrekare ile 300 bin metrekarelik parkımızı da yaptığımız zaman Türkiye’nin en büyük park projesinin de Malatya’da icra edildiğini belirtmek istiyorum. Parkımızın bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 40 yıldır süre gelen bütün işlerin çözümünü göreve geldikten sonra çözüm odaklı çalışarak, gerek kuşak yollarını, bulvarları, yeni yol arterleri yapılarak tek artere hapsedilmiş Malatya’yı beş yeni arterle trafiği rahatlattık. Yeşil alanları da bundan sonra geniş şekilde insanlarımızın rahatlayacağı ve ruhunu dinlendireceği şekilde artıracağız. Malatya’yı huzur şehri olması noktasında paydaşlarımızla birlikte Malatya’yı gerçek anlamda huzur şehri yapmanın gayreti içerisindeyiz. Malatya Dar’ül Rifat’tır. Dar’ül Rifat’a da huzur şehri gerekir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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