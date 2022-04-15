Malatya'da 223 tarihi eser ele geçirildi

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 223 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 190 sikke, 10 yüzük, 3 mühür ve eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-15 16:57:58



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