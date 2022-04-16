Malatya’ya ulusal ve uluslar arası şampiyona yapılacak

Wushu Kung Fu spor branşında Malatya’da ulusal ve uluslararası şampiyona müsabakaları yapılması için ön görüşme yapıldı.

Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Osman Zeki Evci ve beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan’ı ziyaret etti.

Görüşmede Wushu Kung Fu'nun Malatya’daki gelişimi hakkında istişarelerde bulunularak, Malatya’da yapılacak ulusal ve uluslararası müsabakalar hakkında ön görüşmeler yapıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi doğumlu olan Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, Malatya’da ulusal ve uluslararası şampiyona müsabakaları yapılması için ön görüşme yaptıklarını belirtti.

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