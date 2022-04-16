Fendoğlu’ndan Mevlid’e davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, amcası Şehit Hacı Hamit Fendoğlu, gelini ve iki torunu için okutulacak Mevlidi Şerife vatandaşları davet etti.

Milletvekili Fendoğlu yaptığı açıklamada, “17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı iken uğradığı hain saldırı sonucu şehadete eren Şehit Hacı Hamit Fendoğlu, gelini Hanife Fendoğlu ve torunları Bozkurt ve Kürşat Fendoğlu'nun şehadetlerinin 44'üncü senei devriyesinde 17 Nisan 2022 pazar günü saat:15:30 da Malatya Yeni Cami'nde Mevlidi Şerif okutulacaktır” ifadelerine yer verdi.

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