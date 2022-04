Güder, başarılı sporcularla buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki sporcular ve antrenörleriyle bir araya geldi. Başkan Güder, Okul Sporları Turnuvasının Okçuluk branşında kendi kategorilerinde başarı elde eden 12 sporcuyu tek tek tebrik ederek, Türkiye Şampiyonasında başarı diledi.

Spora ve sporcuya büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren okçuluk branşındaki sporcular, antrenörler Filiz Kılıç ve Engin Ayhan, Malatya Okçuluk İl Temsilcisi Rabia Ayhan ve Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Murat İrteni’yi makamında konuk etti. Sporcular ve antrenörler ile yakından ilgilenen Başkan Güder, 2022 yılı Malatya Okul Sporları Okçuluk Turnuvasında, Büyük Kız ve Erkek Makaralı Yay il birinciliği, 1518 Yaş Kategorisi Yıldız Kız ve Erkek il birinciliği, 1215 Yaş Yıldız Erkek İl birinciliği, 810 Yaş Minik Erkek il Birinciliği ve Küçük Erkek 1012 Yaş il birinciliği olmak üzere toplam 6 Altın, 3 Gümüş ve 4 Bronz madalya alarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde eden 12 sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. Ata sporlarımızdan bir tanesi olan okçuluk sporunu Battalgazi’de daha da geliştirmek için bir dizi çalışmalar yaptıklarını da belirten Başkan Güder, kökeni insanoğlunun avcılık dönemine dayanan okçuluğun, bireyin ruh sağlığına da etkilerini olduğunu aktardı.



“Başkanımızın bizlere desteği büyük”

Her daim desteklerini kendilerinden esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Okçuluk takım antrenörü Engin Ayhan, “Malatya’da okçuluk takımımızı en iyi şekilde yetiştirmek için mücadele ediyoruz. İlimizden yapılan müsabakada 12 sporcumuz dereceye girdi ve Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bize her daim destek veren ve bugün bizleri kabul eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



“Başarımızı başkanımız ile paylaştık”

Elde edilen başarıyı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile paylaştıklarını vurgulayan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Murat İrteni, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder sadece okçuluk branşında bizlere destek vermiyor, tüm branşlarda bizlere desteği büyük. Malatya’da okçuluk branşında ilk başarımız ve bu başarımızı başkanımızla paylaşmak istedik. Bundan sonra Türkiye Şampiyonluğu, Dünya Şampiyonluğu ve akabinde Olimpiyat Şampiyonlukları ile başkanımızı ziyaret etmek isteriz” şeklinde konuştu.



“Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz”

Türkiye şampiyonaya katılacak sporculara başarı dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’daki her başarı bizim göğsümüzü kabartıyor. Özellikle il dışında elde edilen başarılar hem göğsümüzü

kabartıyor hem de Malatya’mızın tanıtımına katkı sağlıyor. Sizlerin uluslararası platformdaki başarısı Malatya’mızın başarısı olacaktır. Rekabetin giderek arttığı günümüz spor dünyasında, uluslararası müsabakalarda elde edilen başarılar, tüm dünyada büyük yankı uyandırmaktadır. Sporun toplum üzerindeki etkisini artırması ve medyanın her geçen gün spora daha fazla ilgi göstermesi, bu müsabakaların önemini giderek artırarak, başarılı ülkeler için gurur ve prestij kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle son dönemlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları takdire şayan buluyoruz. Örnek çalışmalara imza atılıyor ve bunun meyvelerini uluslararası platformlarda topluyoruz. Malatya olarak düşünüldüğü zaman ilçemize milyonluk spor tesisleri yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mete Gazoz, uluslararası arenada bizim göğsümüzü kabartmıştı, sizlerde inşallah başarılarınız ile göğsümüzü kabartırsınız. Başarmak için, azim ve kararlılıkla çalışmak gerekiyor. Kazandığınız başarılar kadar, sporcu duruşunuz da bizler için önemli. Sizlerde bunu yapan başarılı sporcularımızsınız. Sonuçlarını da alıyoruz. Bizler, sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.