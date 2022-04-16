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Çınar, Konak sakinleriyle bir araya geldi Çınar: “Konak’ın fiziksel, sosyal ve kültürel dönüşümü devam ediyor”

İHA

Çınar, Konak sakinleriyle bir araya geldi Çınar: “Konak’ın fiziksel, sosyal ve kültürel dönüşümü devam ediyor”

Konak ahalle sakinleriyle ‘Mahalle Meclisleri’ Toplantısında bir araya gelip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin gelişime açık mahallelerinden Konak’ın gerek alt ve üst yapı gerekse de sosyal, kültürel ve sportif yönden değişimi ve gelişimi için yatırımlarımız sürüyor” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her akşam farklı bir mahallede düzenlenen ‘Mahalle Meclisleri’ toplantıları çerçevesinde bu kez Konak Mahallesi (Yukarı Banazı) sakinleriyle bir araya geldi.
Konak mahallesinin her yönden değişimine büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ziyareti sırasında esnaflar ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
İftarını Konak Mahallesinde ki bir evde yaptıktan sonra mahalle esnaflarını ziyaret ederek taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle çay eşliğinde sohbet edip, hem Konak bölgesine hem de Yeşilyurt’a yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.
‘Mahalle Meclisleri’ toplantılarıyla Ramazan Ayı akşamlarının manevi güzelliği ve huzurunu mahalle sakinleriyle birlikte doyasıya yaşadıklarını ifade eden Çınar, Konak mahallesinde gördükleri yoğun ilgi ve desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Ramazan Ayının bütün fazileti ve güzelliğinin Yeşilyurt’un dört bir tarafında hakim olduğunu vurgulayan Çınar, “Öncelikle bütün Konak’lı hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Ayını en kalbi duygularımla kutluyorum. Ramazan Ayı birliktir, beraberlik, paylaşmaktır, kardeşliktir. Allah’a şükürler olsun ki Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafında huzur, sükûnet ve birliktelik havası hakim. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu Ramazan ayında farklı bir uygulama başlatarak hemşehrilerimizle daha fazla bir arada olmak, Ramazan Ayının güzelliklerini hep birlikte yaşamak adına her akşam bir mahallemizi ziyaret ediyoruz, bir ailemizin evinde iftarımızı yapıyoruz, teravih namazımızı hep birlikte eda ettikten sonra mahalle sakinleriyle çay eşliğinde sohbet edip, ilçemizin hem bugünü hem de yarınlarını enine boyuna konuşuyoruz. Bizler ortak akıla önem veren, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak veren, çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa başlattığımız mahalle ziyaretlerimiz oldukça verimli geçiyor, güzel öneriler alıyoruz, eksiklikler varsa onları gidermek için ekiplerimize talimat veriyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve isteklerini yerinde öğrenip, çözüme kavuşturuyoruz. Bu tür ziyaretler vesilesiyle insan odaklı yatırımlarımızın sayısını hep birlikte artırmaktayız. Ziyaretimiz sırasında bize gönül kapılarını sonuna kadar açan, dua eden ve güzel sözlerinden mahrum bırakmayan bütün muhtarlarımıza, mahalle sakinlerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konak’ın planlı ve sağlıklı büyümesinin Yeşilyurt için ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Çınar, “ Belediye olarak Yeşilyurt’umuzu bir bütün halinde görüp, 82 mahallemizin tamamının aynı düzeyde gelişip ve değişmesine önem veriyoruz. Seçimlerde taahhüt ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını tamamladık, bölgemizin ihtiyaç duyduğu 32 yeni projeyi de ilave ederek 310 milyon tutarında 77 dev yatırımı Yeşilyurt’a kazandırıp, geleceğe artık daha umutla ve güvenle bakıyoruz. Tabii ki hizmet asla bitmez, ilçemiz hızla büyüdüğü için ortaya çıkan talepleri ve ihtiyaçları da belirli bir çalışma halinde hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Her yeni yatırımla daha fazla tercih edilen, her yeni yatırımla daha planlı büyüyen bir ilçeyiz. Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra kültürel, sanatsal, sportif, çevresel, araştırma geliştirme alanlarında en güzel hizmetleri Yeşilyurt’lularla buluşturuyoruz. Bütün yaşam alanlarımızda bir hizmetimizi ve yatırımımızı görebilirsiniz. Çünkü biz bu güzel ilçeye hizmet etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. İşimize dört elden sarıldık, dinamik ve çalışkan bir ekiple 7/24 vatandaşlarımızın emrindeyiz. Konak bölgemizde bu dönemde ki yatırımlarımızdan nasibi alan, güzel hizmetlere kavuşan, gelişimine büyük önem verdiğimiz çok özel bir mahallemizdir. İlçemizin gelişime en fazla açık bölgelerinden olup, verimli tarım arazileri, bağ ve bahçeleri ve tarihi geçmişinin yanı sıra yemekleri, meyveleri ve misafirperver insanlarıyla farklı güzellikleri bir arada toplayan Konak’ın hem mevcut yapısının korunması hem de ortaya çıkan ihtiyaçlarının giderilmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Mahalle Muhtarlarımız, esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizin görüşleri doğrultusunda hangi alanda hizmete ihtiyaç varsa onu konuşuyoruz, planlıyoruz ve uyguluyoruz. Bugüne kadar ki hizmetlerimizle Konak’ta ciddi bir değişim söz konusudur, bu farklılığı yakından görebiliyoruz. Burada yaşayan kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Konak bünyesinde yer alan Yeni, Su ve Bahçebaşı Mahalle Muhtarları ise Konak bölgesine yapılan yatırımlardan dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular. Toplantı sırasında söz alan mahalle sakinleri ise talep ve isteklerini Çınar’a ilettiler.

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